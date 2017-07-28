В Карачаево-Черкесии создадут "Аланский христианский центр на Северном Кавказе"

ТАСС, 28 июля. "Аланский христианский центр на Северном Кавказе" появится в Нижнем Архызе (Карачаево-Черкесия, КЧР), сообщила в пятницу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

В Нижнем Архызе расположен историко-архитектурный и археологический комплекс, который датируется VII-XIV веками нашей эры, на его территории находятся три христианских храма, построенные в первой четверти Х века. На противоположном от комплекса берегу реки Большой Зеленчук находится самая древняя наскальная икона в России (Лик Христа).

"В Нижнем Архызе создадут "Аланский христианский центр на Северном Кавказе". Создание центра предусматривает восстановление уникальных памятников духовного и культурного наследия региона. В состав центра, помимо Нижне-Архызских храмов, войдут еще Шоанинский и Сентинский [храмы]", - говорится в сообщении.

Указ о создании центра подписал глава КЧР Рашид Темрезов, говорится в сообщении. Для проработки архитектурных, ландшафтных и других аспектов развития комплекса будет создана специальная рабочая группа.

Инициативу поддержал полпред президента в СКФО Олег Белавенцев.

"Мы должны использовать все для духовного единения наших народов, проживающих на Северном Кавказе, прежде всего, и в Российской Федерации в целом. Я очень рад, что в особенности в Карачаево-Черкесии и на Северном Кавказе нет противоречий между конфессиями", - сказал Белавенцев, его слова передает пресс-служба.