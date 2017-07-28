Поток безвизовых китайских туристов в Петербург в этом году вырос в 2,4 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Поток китайских туристов, въезжающих в Санкт-Петербург по безвизовой системе в составе туристических групп, в первом полугодии этого года вырос в 2,4 раза. Об этом в пятницу на конгрессе рестораторов и отельеров Северо-Запада сообщил начальник сектора региональных и международных проектов комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Александр Мартынов.

"В 2017 году, по нашим подсчетам, в 2,4 раза рост китайских туристов", - сообщил он. Мартынов пояснил ТАСС, что речь идет о китайских туристах, которые въезжают в Петербург в составе туристических групп по безвизовой системе. С начала года в Петербург въехали 50 тыс. человек в составе 1,5 тыс. туристических групп, тогда как в прошлом году за тот же период - 21 тыс. человек.

Мартынов пояснил, что вот уже третий год подряд китайцы лидирую среди иностранных туристов, въезжающих в Санкт- Петербург.

"Китай прочно занял первое место в Санкт-Петербурге среди иностранных туристов. Точное количество подсчитать сложно, так как многие приезжают на поезде или самолете из Москвы", - отметил спикер.

В 2016 году в Санкт-Петербург в общей сложности въехало 107 тыс. граждан КНР, включая туристов, бизнесменов и т. д. Сколько человек из КНР въехало в город в этом году, спикер назвать затруднился.

Обратная сторона туризма

Наибольший рост потока туристов в Санкт-Петербург, кроме Китая, также зафиксирован из Ирана, Индии и Вьетнама. В то же время большой поток из азиатских стран ведет и к определенным сложностям. "Для нас задача в ближайшие годы - сбалансировать этот турпоток. Есть определенные сложности, в том числе и с приемом китайских туристов", - отметил эксперт.

По его словам, одна из сложностей - работа на туристическом рынке большого количества нелегальных мигрантов, граждан Китая. Они приезжают в Петербург и оказывают нелегальные экскурсионные услуги, работают переводчиками и т. д. В городе была создана специальная группа, которая проводит рейды и выявляет иностранцев, нелегально оказывающих услуги.

"За неполный рабочий год было проведено 26 мероприятий, задержали 40 иностранных граждан без разрешения на работу. Проводится выход на места, на туристские объекты и выявление нелегальных гидов и экскурсоводов", - рассказал Мартынов.

Осторожный прогноз

Представитель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга напомнил, что в 2016 году город принял 6,9 млн туристов 2,9 млн из них - иностранцы. По словам Мартынова, по итогам этого года Санкт-Петербург в целом ожидает небольшой прирост турпотока в регион. Однако точный прогноз он озвучивать не стал.

"Что касается 2017 года - прогнозов делать не буду, но по итогам первого полугодия можно судить о том, что как минимум поток иностранцев не уменьшился. Будем надеяться, что по итогам года у нас будет рост", - сказал представитель комитета.

Эксперты же говорят о том, что в текущем году поток туристов в Петербург если и вырастет, то совсем незначительно.

"Какой-то рост будет, но не слишком большой. С одной стороны, много всего делается с точки зрения пропаганды, в том числе безвизового режима, проводится много мероприятий, например празднование дня ВМФ. Но я слышу отзывы участников рынка: например, судоходство говорит, что хуже у них еще не было, все лето плохая погода. С другой стороны, отельеры повышают цены, что плохо отражается на внутреннем туристе, внутренний турист начинает искать что-то подешевле", - рассказал ТАСС президент Ассоциации российских рестораторов и отелей "Национальная академия гостеприимства" Николай Щербаков.

Стоимость размещения

Сразу несколько экспертов рынка подтвердили тот факт, что стоимость размещения в гостиницах Санкт-Петербурга в первом полугодии существенно выросла, при этом загрузка сертифицированных гостиниц сократилась. Одна из причин - проведение Кубка конфедераций в июне этого года.

"Средний тариф на гостиницы (во время проведения Кубка - прим. ТАСС) поднялся на 25%", - рассказала ведущий специалист по рынку города компании Expedia Ксения Безбородова. При этом, по ее словам, Кубок конфедераций отпугнул из Петербурга туристов, которые не интересуются спортом.

С свою очередь в консалтинговой компании JLL (один из лидеров в РФ на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями) сообщили, что гостиницы Санкт-Петербурга в первом полугодии из-за роста тарифов поставили рекорд по доходности за последние пять лет на фоне падения загрузки.

"Качественный гостиничный фонд Санкт-Петербурга в первой половине в 2017 году показал самые высокие за последние пять лет среднерыночные показатели среднего тарифа и доходности на номер - рост на 15% и 8,5% соответственно, до 6,4 тыс. и 3,5 тыс. руб. На фоне падающей загрузки очевидно, что отельеры фокусируются на качестве спроса, наращивая цены и доходность", - прокомментировала руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.

По ее данным, более чувствительный к цене туристический поток покидает качественные отели Санкт-Петербурга, делая выбор в пользу более бюджетных вариантов размещения либо иных направлений для поездок.