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Ямщицкие столбы появятся на трассе от Якутска до Иркутска

В стране
31 июля, 15:32 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Столбы установят для воссоздания старого Иркутско-Якутского почтового тракта, 275-летие становления которого отметят в 2018 году

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ЯКУТСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Верстовые столбы установят этой осенью в Иркутской области для воссоздания старого Иркутско-Якутского почтового тракта, 275-летие становления которого будет отмечаться в 2018 году. Об этом ТАСС в понедельник сообщил первый зампредседателя Заксобрания Якутии, руководитель экспедиции "По следам государевых ямщиков" Анатолий Добрянцев.

Общая протяженность ямщицкой трассы от Якутска до Иркутска со 126 станциями - более 2,7 тыс. км. При реконструкции тракта между станциями через каждую версту будут установлены столбы в качестве исторического и культурного памятника того времени. В XVIII веке верстовые столбы отмеряли расстояние между городами. Экспедиция в составе девяти человек с 14 по 31 июля проехала по старому ямщицкому тракту и проверила его состояние.

"Мы хотим восстановить эту трассу к юбилейным мероприятиям, которые будут в 2018 году и посвящены 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 275-летию становления Иркутско-Якутского почтового тракта, 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, "апостола" Сибири и Америки и 95-летию со дня образования Якутской АССР", - пояснил Добрянцев.

По его словам, на территории Якутии ямщицкие столбы имеются, поэтому главной целью экспедиции являлась установка верстовых столбов на территории Иркутской области. "Эту цель мы достигли, руководство региона пошло нам навстречу, и осенью этого года на территории Иркутской области будут установлены столбы", - сказал он.

Российский почтовый тракт был образован в Российской империи в период правления Петра I. Начиная с Санкт-Петербурга, через Москву, Подольск, Томск, Енисейск, Иркутск тракт доходил до Якутска и дальше выходил на Тихий океан в порты Аян, Охотск с дальнейшим выходом в страны Тихоокеанского региона и в Северную Америку.

"В феврале-марте 2018 года мы собираемся реконструировать трассу Якутск - Санкт-Петербург и проехаться на лошадях по всему пути государевых ямщиков, и доставить срочную почту, поэтому мы восстанавливаем верстовые столбы", - сказал он.

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