"Ленфильм" откроет киноклуб на базе БФУ им. Канта в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Киноклуб "Ленфильма" на базе Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде даст молодежи возможность познакомиться с малоизвестными фильмами студии. Об этом заявил на встрече со студентами и преподавателями университета генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, слова которого приводит пресс-служба БФУ.

"С вашим руководством (БФУ) мы договорились о создании киноклуба "Ленфильма" в университете. Я обещаю привозить в университет малоизвестные, но интересные кинокартины, которые нигде больше нельзя будет посмотреть. А мы с вами будем их разбирать, обсуждать и дискутировать. Я уверен, что после таких встреч многие из вас захотят соединить свою профессиональную жизнь с кино", - приводит пресс-служба слова Пичугина.

Пичугин отметил, что ранее с руководством области было заключено соглашение о создании в регионе филиала "Ленфильма" и теперь осталось только сформировать ее штат. "Я уверен, что мы сможем здесь развернуть серьезный кинопроцесс", - сказал он, обратив внимание на возможности региона с точки зрения организации натурных съемок, в том числе со средневековым антуражем.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов (компенсации части затрат на кинопроизводство).

Теперь кинопроизводители могут вернуть часть затрат, если выберут для съемки своих фильмов территорию региона. В 2017 году на эти цели область планировала выделить 20 млн рублей.

Калининград и города области уже выбраны для съемок драмы-детектива "Пробуждение" с Константином Хабенским в главной роли и драмы "Желтый глаз тигра", связанной с янтарной отраслью.

В перспективе планируется также производство в регионе фильмов в формате кино и телевидения и организация детско-юношеской киношколы.