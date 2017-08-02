Площадь запрещенных к раздаче земель в ДФО сократится еще на 20%

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ТАСС, 2 августа. Поправки в федеральный закон о "дальневосточном гектаре", одобренные Президентом России Владимиром Путиным, откроют для участия в программе дополнительно более 120 млн га. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"По оценкам специалистов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, площадь запрещенных к раздаче земель по "дальневосточному гектару" сократится еще на 20%", - отмечается в сообщении.
Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, которого цитирует пресс-служба, программа по выдаче "дальневосточного гектара" востребована, и число заявок приблизилось к 100 тысячам.
По данным министерства, на данный момент наибольшее число земельных агломераций по дальневосточному гектару создано в Приморье и Якутии.
"22 из 53 агломераций земельных участков, полученных по программе "дальневосточный гектар", расположены в Приморском крае, 11 - в Республике Саха (Якутия)", - отмечается в сообщении.
Так, в Приморье хотят получить гектары более 38,6 тысяч человек.
"Одиннадцать агломераций "дальневосточных гектаров" находятся в Якутии, восемь - на Сахалине, семь - в Хабаровском крае, по два - на Камчатке и в Амурской области, одно скопление участков - в Еврейской автономной области", - отметил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.
По его словам, в этих 53 агломерациях 19 объединяют более 100 земельных участков, еще три - более 300. Такие крупные скопления "дальневосточных гектаров" находятся в Якутии и в Хабаровском крае.
"На четырех агломерациях "дальневосточных гектаров" будут созданы новые населенные пункты: два в Хабаровском крае - в районе сел Свечино и Кругликово, и два в Сахалинской области - в районе городских округов Долинский и Корсаковский. Еще семь агломераций могут расширить границы населенных пунктов на Камчатке и Сахалине", - отметил Кузин.
Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал закон, направленный на повышение эффективности предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Закон, в частности, предусматривает расширение территорий, в границах которых допускается предоставление земельных участков гражданам в безвозмездное пользование.
Он также уточняет порядок определения принадлежности земельного участка к определенной категории земель, если его категория не определена или если выбранный гражданином вид разрешенного пользования участком не соответствует целевому назначению категории земель, к которой этот участок относится.