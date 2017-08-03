Соловецкий монастырь восстановит отдаленные скиты после реставрации основного комплекса

ТАСС, 3 августа. Соловецкий монастырь планирует восстановить отдаленные скиты на архипелаге после завершения реставрации основного комплекса на Большом Соловецком острове. Об этом сообщил в интервью ТАСС наместник и игумен Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий, который одновременно занимает пост руководителя музейного комплекса.

"Конечно, сейчас львиная доля усилий направлена на то, чтобы вернуть к жизни памятники, привести их в надлежащее состояние - то, что считается реставрацией. В этом ключе на протяжении последних семи лет более энергично развиваются дела. В общей сложности есть порядка сотни объектов, которые нужно отреставрировать - это, прежде всего, удаленные скиты, места, и тогда это будет означать, что реставрация комплекса осуществлена", - сказал архимандрит.

Всего на территории Соловецкого архипелага расположено свыше 200 памятников истории и культуры. В программу реставрации входит восстановление дальних скитов на Анзере, Заяцких островах, Малой и Большой Муксалме, которые долгое время находились в запустении. На некоторых удаленных объектах работы уже ведутся.

Отреставрирован с привлечением частных средств Голгофо- Распятский скит на острове Анзер - этот белоснежный храм на горе виден далеко из моря. На том же острове Анзер ведется реставрация Свято-Троицкого скита, с которым возникли проблемы 10 лет назад - в 2007 году в ходе реставрационных работ там обрушилась колокольня. Планируется восстановить старейшую из сохранившихся на архипелаге деревянную церковь [XVII век] на Малой Муксалме, которая долгое время была заброшенной и перестроенной под жилое помещение.

Задержки в реставрации

В то же время архимандрит считает, что реставрационные работы ведутся менее интенсивно, чем позволяет финансирование. "К сожалению, результатов меньше, чем можно было ожидать при таком подходе, при внимании к этому вопросу и патриарха, и президента на высшем государственном уровне, при обеспеченности деньгами. Но все болезни и противоречия государственной организации реставрации проявляются в числе прочих и на Соловецких островах", - рассказал игумен монастыря.

Ежегодно на реставрацию комплекса, по его словам, выделяется около 1 млрд рублей, при этом осваивается не более 700 млн рублей. Чаще всего задержки в работе связаны с выбором подрядчиков и их некачественной работой.

"Эта проблема комплексная. Тот хозяйственный механизм, который действовал в этой области, с учетом годового контракта, цикла подачи заявок, рассмотрений, проведения конкурсов, заключения контрактов оставлял очень мало времени на работу. Это сказывалось и на проектных работах, и особенно на производственных, поэтому к таким долговременным контрактам, что называется под ключ, сложно было приступить. Ну а, кроме того, на результатах сказывался низкий уровень подготовки и качества труда тех конкретных исполнителей, которые чаще всего здесь работали", - отметил наместник Соловецкого монастыря.

Некоторые ошибки и недочеты в работе реставраторов обитатели монастыря исправляют своими силами. Монахи, которые в миру получили специальности или навыки в ремонтной и строительной сферах, применяют их на благо обители, например, налаживают работу электрических и водопроводных сетей. При монастыре работает также столярная мастерская, которой руководит один из священнослужителей, отец Нестор. Там работают мастера, им помогают послушники - ремонтируют и реставрируют окна, двери в помещениях монастыря, строят небольшие срубы, часовни на скитах. Монастырь восстанавливает также кузню.

Объект всемирного наследия

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, возникший на архипелаге в Белом море в первой половине XV века, стал одним из самых известных монастырских комплексов России. Посещение Соловков для верующих так же значимо, как паломничество на Святую землю. Соловецкий архипелаг состоит из шести островов общей площадью более 300 кв. км, на нем выявлено множество различных археологических памятников, самые древние из которых относятся к II-III тысячелетиям до н. э. Деятельность монастыря прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен лагерь для заключенных СЛОН, и возобновилась в 1990 году.

Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

С 1960-х годов на Соловках ведутся реставрационные работы. В рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг. и ФЦП "Культура России" на 2012-2018 гг. в комплексе монастыря реставрируются здание общей трапезы на погребах [вторая половина XVI века], Иконописная палата [1615 год], Казначейский корпус [Больничные палаты, начало XVII века], Святительский корпус, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с Трапезной и Келарской палатами [1552-1557 гг.] и еще ряд объектов. Все работы ведутся под контролем ЮНЕСКО.