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Губернатор НАО: туризм и оленеводство - два направления развития острова Вайгач

В стране
3 августа, 22:13 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 3, августа. / ТАСС

Игорь Кошин назвал остров уникальным местом

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Туризм и, возможно, оленеводство - основные направления развития территории острова Вайгач в Баренцевом море. Об этом сообщил ТАСС на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

"Там туризм и, может быть, оленеводство - это [направления] развития. Это такое уникальное место, суровая северная природа и большое количество разной живности. Он (туризм) не нужен массовый, потому что северная природа очень хрупкая. Это познавательный туризм", - сказал Кошин.

Уже сейчас на остров заходят туристы на яхтах, на судах по морю, зимой до Вайгача можно добраться на снегоходах.

"Там лежбище моржей, белые медведи, сегодня это ООПТ (особо охраняемая природная территория) регионального значения", - пояснил Кошин.

Вайгач - остров в Баренцевом море. Единственный населенный пункт - поселок Варнек, в котором проживают около ста человек, в основном ненцы.

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