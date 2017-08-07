Турпоток в Ингушетии вырос на 40%

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Поток туристов в Ингушетии возрос с начала года на 40;. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму республики.

"У нас в Ингушетии на 1 августа отдохнули 36 тыс. туристов, что на 10 тыс. туристов, на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали там. В пресс-службе подчеркнули, что в регионе было в том числе больше и иностранных туристов - около 2,2 тыс., что на 300 человек больше, чем за семь месяцев 2016 года.

В комитете отметили, что в основном в Ингушетию на отдых приезжают из соседних регионов и промышленных центров России. "Преобладают семейные и туристские группы из соседних регионов - Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ростовской, Волгоградской областей и т. д., возрос поток туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Украины, Китая, Турции, Польши, Германии, Франции", - отметили там.

Наиболее востребованы у туристов горная Ингушетия, где находится природный заповедник "Эрзи" и Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный музей-заповедник, где расположены более 2 тыс. объектов культурного и исторического наследия.

В Ингушетии разработан календарь событийных мероприятий регионе, подготовлена информация о мероприятиях размещена на сайте Комитета РИ по туризму и на федеральных интернет-порталах о туризме, пополнение которых ведется на постоянной основе (календарь событий.рф, RussanTravel.ru), и по которому туристы могут спланировать свое посещение Ингушетии. Для любителей активного отдыха разработаны пешие туристические маршруты к наиболее известным природным и культурно-историческим памятникам.