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Поголовье диких кабанов во Владимирской области сокращено на 87% из-за АЧС

В стране
8 августа, 16:34 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 8, августа. /ТАСС

На территории региона зафиксировано 14 очагов африканской чумы свиней

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ВЛАДИМИР, 8 августа. /ТАСС/. Госохотинспекция Владимирской области на 87% сократила поголовье диких кабанов из-за угрозы распространения АЧС на территории региона. В настоящее время в лесах области осталось порядка 1 тыс. кабанов, сообщил ТАСС начальник Госохотинспекции администрации Владимирской области Валерий Куфтин.

"С 2012 года из-за борьбы с АЧС поголовье диких кабанов в регионе сократилось на 87%, и сейчас достигло порядка тысячи животных", - уточнил собеседник агентства. По данным администрации области, ранее в регионе обитали 7,5 тыс. диких кабанов.

Губернатор Светлана Орлова также поручила взять под жесткий контроль популяцию диких кабанов, а также содержание домашних свиней. На сегодняшний день на территории области установлено 13 очагов африканской чумы среди домашних свиней - в личных подсобных хозяйствах в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском и Суздальском районах, а также один очаг среди диких кабанов в Судогодском районе.

"Ситуация очень серьезная. Необходимо взять под жесткий контроль популяцию диких кабанов, чётко знать, где и сколько содержится домашних свиней, установить причину заражения животных, понимать, что павшие особи уничтожаются должным образом. Только так мы сможем купировать проблему, действуя оперативно и слаженно, если нужно - прибегая к жестким мерам", - заявила губернатор Светлана Орлова в ходе совещания по вопросам ликвидации АЧС в области.

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Ее вспышки обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней, зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.

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