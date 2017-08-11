На Камчатке открылся "Вулканариум"

На Камчатке более 300 вулканов, из них 30 — действующие. Только из Петропавловска-Камчатского в хорошую погоду видно сразу восемь штук. Пять из них жители называют домашними: они расположены наиболее близко к городу.

В День вулканов, если позволит погода, состоится традиционное массовое восхождение горожан и туристов на Авачинскую сопку. Однако теперь независимо от погоды даже маленький ребенок или человек с ограниченными возможностями может буквально заглянуть в жерло и понять, откуда берется лава. В Петропавловске-Камчатском открылся единственный в России Музей вулканов.

Как найти жену у подножия сопки

Музей основан энтузиастами на собственные средства, рассказал ТАСС его учредитель и идейный вдохновитель — ученый-вулканолог Сергей Самойленко.

"Мы год назад сделали в Петропавловске-Камчатском Музей занимательной науки и творчества для местных ребят и их родителей. Стали работать, и со временем стало понятно, что городу нужен рассказ о вулканах. Так появилась идея создания "Вулканариума", — рассказал Самойленко.

Развернуть Посетители в музее "Вулканариум" © Елена Верещака/ТАСС Посетители в музее "Вулканариум" © Елена Верещака/ТАСС

Сам он родился и вырос на Камчатке. Здесь учился в школе, а высшее образование поехал получать в Новосибирск. Говорит, перебравшись в Сибирь, не переставал думать о Камчатке и ее вулканах, постоянно привозил и показывал сокурсникам разные минералы и породы, собранные в походах по полуострову. Потом уехал за рубеж, а когда встал выбор — остаться там, вернуться куда-то в Россию или обратно на Камчатку, особо не раздумывал и потом не жалел.

"Я вернулся сюда с большим удовольствием, стал сотрудником Института вулканологии и уже больше десяти лет там работаю. Поэтому тема явно моя — тема, которая из меня все время просится. С первых лет мы участвовали в создании Дня вулкана, водили людей на гору Верблюд (небольшая гора у подножия Авачинской сопки — прим. ТАСС). Так я жену встретил, она тоже была в числе группы. И так получилось, что мой рассказ ее завлек", — говорит собеседник.

Супруга Сергея Самойленко Алена теперь директор Музея вулканов. Создавать "Вулканариум" пришлось с нуля, и стройка получилась народной. Проект был разработан буквально за месяц с одним из камчатских дизайнеров. Навстречу пошли типографии, интерес проявили художники-декораторы.

Изобретательность пришлось проявить и при создании макетов извергающегося вулкана и модели гейзера, которые наглядно показывают, откуда берется лава, как она проходит по каналу и как происходит извержение. Навстречу пошли фотографы, которые безвозмездно предоставили более 200 фотографий разных вулканов Камчатки. В итоге экспозиция была создана всего за полгода.

За это время бывший Музей занимательной науки и творчества подняли на второй этаж, расширили проемы под инвалидные коляски. "Мы сразу задумались о том, что, когда "Вулканариум" откроется, он должен быть доступен для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья", — говорит ученый.

Землетрясение для туриста

Сейчас Музей вулканов посещают 60–70 человек одновременно. Большая часть из них, так как сейчас самый разгар сезона, — это туристы. Экскурсия длится более часа. За это время гости получают знания о том, что такое вулканы, какие их типы существуют, чем отличаются лава и пепел каждого. Зал специально выполнен в темных тонах, чтобы было видно все макеты и световые эффекты на них — например, макет языка застывшей лавы, через трещину в которой видна лава "раскаленная".

Здесь есть экспонаты не только для визуальных ощущений, но и для тактильных: в специальных отсеках создана имитация вулканических ландшафтов, в которых растут настоящие мхи и лишайники, традиционно произрастающие на шлаковых полях. Посетителям музея предлагают не только потрогать образцы серы, туфа или других вулканических пород и минералов, но и полить растения.

Развернуть Экспонаты "Вулканариума" предназначены не только для визуальных ощущений, но и для тактильных © Елена Верещака/ТАСС Экспонаты "Вулканариума" предназначены не только для визуальных ощущений, но и для тактильных © Елена Верещака/ТАСС

Экскурсия рассчитана на людей разных возрастов и уровня образования. Она о том, как образовались вулканы, достопримечательности Петропавловска-Камчатского — Авачинская бухта, Мишенная сопка. При этом в роли экскурсоводов выступают не только профессиональные ученые, но и школьники, увлекающиеся наукой. Еще один главный принцип музея — ни один вопрос посетителя не должен остаться без ответа.

"У нас есть традиция: если гости задают вопрос, на который не могут ответить экскурсоводы, то гостям дают бесплатный билет на следующий раз, чтобы они получили ответ. Для нас такие вопросы — это возможность учиться, узнавать больше", — рассказал собеседник.

В дальнейшем создатели музея намерены оборудовать площадку, имитирующую землетрясения. Правительство Камчатского края решило передать в распоряжение музея большой макет действующего вулкана, который на Восточном экономическом форуме — 2016 во Владивостоке завоевал Гран-при в конкурсе "Улица Дальнего Востока".

"Павильон большой, но мы его соберем. Он не будет простаивать. Планируем, что он будет работать круглогодично. Есть несколько задумок. Хотим рассказывать в нем о ледниках, снеге, о гляциологии (наука о природных льдах во всех их разновидностях — прим. ТАСС) в целом. Рассказать о ледниках, которые мы видим из города, но не знаем, что это ледники. О том, что ледники на Камчатке наступают, как они живут. Это интересно", — говорит ученый.

Большинство туристов приезжают на полуостров именно для того, чтобы посмотреть на вулканы. Куда ездят путешественники на Камчатке, и сколько их — в инфографике ТАСС.

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Сейчас в экспозиции музея десять вулканов — Корякско-Авачинской и Ключевской групп, а также Шивелуч, Карымский и Малый Семячик. На очереди — макеты вулканов Горелый и Мутновский, грязевые вулканы и гейзеры.

Елена Верещака