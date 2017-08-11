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Еще один житель Свердловской области поменял имя на Люцифера

В стране
11 августа, 11:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, августа. /ТАСС

Известны также случаи, когда на Среднем Урале детей называли Тагилом, Крымом и Теоном

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Жители Свердловской области продолжают менять свои имена и фамилии, делая выбор в пользу необычных вариантов. В первой половине 2017 года в регионе появился второй Люцифер, еще один человек поменял имя на Берендея, сообщила в пятницу заместитель начальника управления ЗАГС по региону Лариса Никонова.

Ранее сообщалось, что в 2014 году в Перми родители назвали ребенка Люцифером. В Свердловской области в 2016 году уже взрослый мужчина переименовал себя в Люцифера. Известны также случаи, когда на Среднем Урале детей называли Тагилом, Крымом и Теоном (в честь героя телесериала "Игра престолов"), а один мужчина выбрал для себя имя Джек Дэниэлс.

"Граждане теперь у нас имеют имена на Лурье, Тэсс, Берендей, появился второй Люцифер в области <…> Также люди меняют фамилии на Сочи, Тэйлор, Фэсмон, Балагур. За эти полгода свои имена переменили 1,043 тыс. человек (понижение на 3,7% - прим. ТАСС)", - сказала Никонова.

Она отметила, что появилась тенденция давать детям короткие имена. "Девочек называют Эвой, Таей, Лией, Лоей, Никой, Софи. Стало популярно давать такие имена, как у детей известных медийных личностей: Мия - так зовут дочку [певицы] Полины Гагариной, Тея - так зовут дочку [телеведущей] Ксении Бородиной. У мальчиков - Алекс, Дан, Ким, Лавр, Тим, Ян", - пояснила заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области.

Самыми популярными именами, которые дают новорожденным в регионе, стали Артем и София. "Родители продолжают называть своих детей редкими необычными именами. Мальчиков называют Августом, Аполлоном, Велесом, Вильданом, Ермаком, Данко, Ронни, Самсоном и Фомой. Девочек - Авелией, Азарией, Виорикой, Вифанией, Матильдой, Младой, Савелией, Славяной, Кирьяной, Кассандрой, Офелией, Мадонной, Орхидеей", - добавила Никонова.

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