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В Сочи открылся этнографический центр народов Севера

В стране
12 августа, 21:12 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Гостям предлагают попробовать деликатесы из мяса бобра, медведя, лося и полярной куропатки

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СОЧИ, 12 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Самый южный в России этнографический комплекс, посвященный культурным традициям народов Крайнего Севера, открылся в горах под Сочи. Первыми туристов встречают шаман и ездовые собаки - самоеды и хаски, затем гостям предлагают попробовать деликатесы из мяса бобра, медведя, лося и полярной куропатки.

Четвероногие помощники коренных жителей северных регионов появились в Сочи несколько лет назад, здесь зимой на них катают посетителей горнолыжных курортов. "Посетители "Хаски-центра" смогут познакомиться с историей, обычаями и бытом северных народов. Отдельная часть экскурсии посвящена истории появления таких пород как хаски и самоеды, которые издавна помогали в охоте коренным жителям Крайнего Севера", - рассказала ТАСС директор "Хаски-центра" Дарья Захарова.

В вольерах центра содержаться 9 взрослых собак и 7 щенков. "Эти породы переносят жару лучше, чем гладкошерстные собаки, прежде всего благодаря особому строению вытянутой морды, эта форма позволяет им зимой согревать, а летом, наоборот, охлаждать все тело, а длинный подшерсток срабатывает как термос, сохраняя температуру", - отметила Захарова.

Представитель центра подчеркнула, что, несмотря на многочисленные просьбы туристов покатать на ездовых собаках летом, им отказывают: "в жаркую погоду северных собак лучше не перегружать".

Чипсы из бобра и салями из медвежатины

На территории этнографического комплекса "Хаски-центр" построен настоящий эскимосский чум, где гостям предлагают попробовать деликатесы из мяса диких животных. Особой популярностью пользуются чипсы из бобра, которого не подают даже в самых дорогих городских ресторанах. "На вкус бобер похож на зайчатину, народы Севера специально коптят его, мясо нежирное, но очень питательное", - рассказала Захарова.

Запить необычные блюда, среди которых сырокопченая колбаса из медведя, лося и полярной куропатки, можно чаем и морсом из ягод ежевики, брусники и малины. На память о посещении северного уголка туристы уносят с собой аутентичные сувениры - символы и обереги, предметы для шаманских обрядов и традиционные магниты с фото ездовых собак.

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