Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили

В начале августа 1977 года в водах морского порта Диксон Красноярского края возникла громада атомного ледокола "Арктика". В те годы порт бурно развивался, здесь бывали разные суда, его гарнизон и жители даже отбивали атаку гитлеровского тяжелого крейсера, но столь огромное судно еще не показывалось в этих местах.

"В Диксоне тогда был штаб морских операций западного сектора Арктики. Ледокол шел под большим секретом, без связи. Пока он не подошел к Диксону, полный корреспондентов и ученых, мы не знали о его движении и миссии. Ну а дальше держать в тайне это дело было нельзя, нам поручили организовать ледовую разведку пути к Северному полюсу", — рассказал ТАСС бывший главный штурман Красноярского управления гражданской авиации (КУГА) Валентин Удалов.

Второй атомный

Покорение полюса было для Советского Союза задачей, сравнимой с освоением космоса. Еще никогда ни одно судно или корабль в мире не были в этой географической точке. Да и не было судов, способных на это. Первому советскому ледоколу с ядерной силовой установкой — "Ленину" — не хватало мощи на такой поход.

В 1975 году со стапелей Балтийского завода в Ленинграде сошел новый — второй в мире — атомоход "Арктика", мощный и современный. Его капитаном был назначен Юрий Кучиев — уроженец Северной Осетии, в юности мечтавший быть летчиком, но ставший моряком. Его флотская карьера начиналась в порту Диксон, где он был матросом на буксире. До назначения на "Арктику" Кучиев несколько лет был капитаном на "Ленине".

9 августа "Арктика" с экипажем из 150 человек, а также учеными, журналистами, министром морского флота СССР, имея на борту аварийный запас продовольствия на восемь месяцев, вышла из Мурманского порта. Прямого движения на север не получилось: ученые посчитали, что в районе Карского моря льды менее крепкие. Атомоход повернул на восток в зону ответственности КУГА.

Покорение льда

С 1971 года в КУГА существовал отдельный летный отряд, который совместно с гидрографическим управлением Военно-Морского флота СССР исследовал Северный Ледовитый океан. Красноярские авиаторы выполняли полеты на арктические станции и острова, доставляли почту полярникам, проводили среди льдов суда и искали места для ледовых аэродромов. В этих экспедициях Удалов был старшим штурманом.

Валентин Удалов окончил Шадринское военное авиационное училище штурманов. "В это время Хрущев начал сокращать вооруженные силы, и по окончании училища я вместе с погонами лейтенанта получил приказ об увольнении из военной авиации", — рассказал летчик.

Как и многие другие несостоявшиеся военные, он пополнил ряды гражданской авиации. Удалову выпала судьба работать в Красноярском крае, долгие десятилетия исследовать Арктику.

"Полеты начинались каждую весну, как в Арктике начинался полярный день. Летали в интересах гидрографической службы, изучающей рельеф морского дна. Они привозили оборудование, мы предоставляли самолеты и экипажи. Сначала на Ил-14 выбирали место под ледовый аэродром, строили его, привозили "науку" (ученых и оборудование — прим. ТАСС). Затем на 10–12 летательных аппаратах начинали летать, обследовать квадраты моря, — рассказал Удалов.

Также экипажи воздушных судов исследовали льды, их движение от Новой земли до 140-го меридиана на востоке — дальше была зона ответственности Якутского управления гражданской авиации.

Поход на север

Именно эта многолетняя рутинная работа подготовила поход "Арктики". Опытные летчики знали особенности Карского моря, поведение айсбергов и льдин, знали трудности прохода через пролив Вилькицкого. После прихода "Арктики" в Диксон в интересах ледокола начали работать шесть экипажей Ил-14. Часть персонала — группу штурманов — срочно перебросили из Красноярска.

"Завертелось. Экипажи начали бороздить море-океан в поисках прохода для "Арктики". Наконец за проливом Вилькицкого нашли хорошую "речку" (проход среди льдин, из-за чистой от препятствий воды напоминающий реку — прим. ТАСС). По ней и пошли на север, 17 августа достигнув Северного полюса. "Арктику" довели до места, сделали кружок над экспедицией и ушли на базу", — рассказал Удалов.

По его словам, все происходило как-то буднично, задача для опытных летчиков была не очень сложной. Хотя капитан Юрий Кучиев впоследствии отмечал, что ранее атомоходу не приходилось преодолевать ледовые поля толщиной в несколько метров.

"Арктика" провела на вершине мира 15 часов. С борта ледокола на океанское дно была спущена металлическая памятная плита с гербом СССР, на льдине был установлен флагшток и поднят флаг Советского Союза. Участники экспедиции протоптали самый короткий кругосветный маршрут — длиной всего 40 метров, но который пересекал все меридианы.

С политической точки зрения значение похода "Арктики" было огромно: первое иностранное судно смогло добраться до Северного полюса только через 15 лет. Страна подтвердила за собой звание центра арктических исследований, показав, что влияние СССР распространяется на эти полярные просторы.

Андрей Мармышев