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Министр культуры Карелии оштрафован за нарушение бюджетного законодательства

В стране
16 августа, 15:10 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 16, августа. /ТАСС
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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 августа. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд признал законным назначение штрафа в 20 тыс. рублей министру культуры Карелии Алексею Лесонену за нарушение бюджетного законодательства при заключении договоров, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

31 мая 2017 года государственный контрольный комитет Карелии по итогам проверки Министерства культуры республики за 2015 год привлек Лесонена к административной ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ ("Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств") и назначил штраф в 20 тыс. рублей. Министр с этим не согласился и обжаловал постановление госкомитета в суде в апелляционном порядке.

"Постановление заместителя председателя государственного Контрольного комитета Карелии о привлечении Лесонена Алексея Николаевича к административной ответственности по ст.15.15.10 КоАП РФ оставить без изменений, а жалобу Лесонена Алексея Николаевича - без удовлетворения", - сказала судья Тамара Семерикова.

По данным государственного контрольного комитета Карелии, Лесонен оштрафован за то, что в 2015 году Министерство культуры заключило несколько договоров на услуги с различными организациями. При этом бюджетные обязательства министерства оказались выше установленных лимитов на общую сумму 36 тыс. рублей 614 рублей 92 копейки. Это подтверждается уведомлениями управлением федерального казначейства по Карелии.

В ходе заседания представитель государственного Контрольного комитета просила суд оставить постановление в силе. Защитник Лесонена ходатайствовал о его отмене и прекращении производства по делу, так как часть договоров с организациями подписывал не министр, а за превышением лимитов должны были следить сотрудники Централизованной бухгалтерии при Министерстве культуры региона.

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