Эксперт: поток туристов в арктические регионы СЗФО можно увеличить до 1,5 млн человек

ВОРКУТА, 18 августа. /ТАСС/. Поток туристов, которые ежегодно приезжают в арктические регионы и районы Северо-Западного федерального округа можно увеличить в пять раз. Об этом ТАСС рассказал член президиума национальной академии туризма (Санкт-Петербург) Константин Англинов в кулуарах II международного туристского форума "Доступная Арктика".

"Сюда можно привлечь до 1,5 миллионов туристов. А сейчас турпоток составляет всего 300 тыс. по всем регионам [арктическим в СЗФО]. В пять раз можно увеличить за счет местных ресурсов", - сказал Англинов в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, для того, чтобы увеличить количество туристов, арктическим районам и регионам СЗФО нужно более активно использовать местные ресурсы.

"Первое, что мешает [нарастить турпоток], неиспользование местных ресурсов. Второе - отсутствие системного представления каждого региона и программы его развития. Третье и самое главное, чего здесь не хватает, - региональные программы не состыкованы с федеральными программами целевыми. Вот три аспекта, которые не позволяют здесь эффективно работать.

Ставка на национальный колорит

Присутствующие на форуме туркомпании рассказали, что они в последние годы все активнее включаются в работу с местными ресурсами и делают ставку именно на национальный, самобытный колорит. И это действительно привлекает туристов.

Например, финно-угорский этнокультурный парк в Республике Коми планирует в ближайшее время создать подворье финно-угорских и самодийских народов. Как рассказала в пятницу замдиректора парка Ольга Насонова, будет создана "Этнодеревня" в рамках межрегионального туристического маршрута "Серебряное ожерелье России".

Планируется также развивать этнобренд охотников. Сейчас в республике работают гастрономический тур по Сыктывкару, нефтетур с отправкой из Кирова или Великого Устюга через Сыктывкар до Ухты, разработан арктический тур к термальным источникам.

Как рассказала замдиректора ГБУ "Ямалтур" ЯНАО (самый крупный туроператор региона - прим. ТАСС) Ирина Плотникова, в Ямало-Ненецком округе также наиболее популярные туры - этнографические, где туристы знакомятся с древним ненецким родом, культурой народов округа и природой.

Ненецкий автономный округ также имеет огромный потенциал для развития природного познавательного туризма. Здесь находится остров Вайгач - популярный среди туристов и единственный в своем роде "священный остров" коренных народов Севера, где они поклонялись своим божествам. На острове располагается более 200 объектов культурного наследия, в числе которых памятники поморской культуры и самое большое в Западной Арктике гнездование птиц.

По словам менеджера по туризму ГБУ НАО "Центр арктического туризма" Николая Семенчука, с прошлого года на острове Вайгач проводятся организованные туры. "На остров Вайгач начались туры прошлой зимой, в основном едут россияне. Это долгий тур - туда мы ехали 4-5 дней, обратно - 10 дней из-за морозов и метели", - сказал он, добавив, что это все равно не отпугивает туристов.

В Арктику привлечет событийный туризм

Туроператоры и эксперты рынка называют еще одно направление, которое может привлечь в Арктику туристов - фестивали и массовые мероприятия. Положительный пример есть у Архангельской области. Там с 2012 года проводится северный арт-фестиваль "Тайбола".

Как рассказал директор фонда "Содействие исследованию и развитию Арктики" (Архангельская область) Александр Мокеев, ежегодно на фестиваль приезжает до 5 тыс. человек. "На фестивале каждый год присутствуют 1-2 сцены, где выступают музыкальные группы различных направлений, в основном этнических. Представлены народные ремесла. Проводятся мастер-классы и по танцам, и по игре на музыкальных инструментах, чайные церемонии, йога", - сказал он.

Одна из целей фестиваля - развитие туристической привлекательности региона, чтобы привлечь все больше новых посетителей, фестиваль ежегодно "кочует" по разным районам региона, но неизменно проводится на берегу Белого моря или реки Северная Двина. На площадках строятся разные арт- объекты, которые потом остаются на территории районов и становятся отдельными местами туристического показа еще несколько лет после его проведения. "Такая модель [привлечения туристов] показала себя жизнеспособной и может быть использована и в других регионах", - сказал Мокеев.