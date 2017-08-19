Поддержка для искусства: как помощь правительства оживит культурную жизнь в регионах

ТАСС, 19 августа. Выделенные правительством РФ 400 млн рублей на поддержку региональных учреждений культуры позволят завершить многие крупные проекты, которые "оживят" сферу культуры и искусства в провинции. Такого мнения придерживаются опрошенные ТАСС эксперты в регионах.

Как сообщается на сайте правительства, объем выделенных средств составит 402 млн 7,5 тыс. рублей. Средства, в частности, будут направлены на завершение строительства Детского космического центра в Кирове и театра оперы и балета в Ижевске, реконструкцию зданий драматического театра в Комсомольске-на-Амуре и государственного автономного учреждения культуры "Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи".

По словам Дмитрия Медведева, поддержка театров в провинции очень важна "для того, чтобы мы сохраняли единое культурное пространство".

Лучшая сцена Дальнего Востока

Одна из наиболее крупных строек Комсомольска-на-Амуре - театр драмы - получит из резервного фонда 172,6 млн рублей, в целом комплексная реконструкция этого объекта оценивается более чем в 400 млн рублей. В рамках реконструкции театра, построенного в 1933 году, идет капитальный ремонт сцены, холлов, замена фасада, благоустройство территории, поставка современного оборудования для театральных постановок.

20 октября обновленный театр вновь откроется для зрителей, чтобы отметить день рождения Хабаровского края, а 23 октября он примет фестиваль любительских театров "Дальневосточный бенефис". В администрации региона утверждают, что, "когда работы закончатся, это будет лучшая сцена на Дальнем Востоке".

"Для нас это было ожидаемое решение, мы ждали его немного раньше и готовили", - сказал ТАСС по поводу федерального финансирования губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он отметил, что отсутствие финансов было причиной отставания от графика реконструкции.

"Сейчас подрядчики и генподрядчики вошли в график. Сейчас решение принято, на оформление бумаг и получение финансов уйдет некоторое время, но подрядчики получат компенсацию, оснований, чтобы срывать график, у них нет", - сказал Шпорт.

Еще 65 млн рублей будет выделено на завершение реконструкции здания Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики в Ижевске. В минкультуры региона ТАСС уточнили, что основные работы в рамках реконструкции оперного театра проведены. Зал и сценическая площадка полностью обновлены, необходимо закончить ряд работ в служебных помещениях.

"На эти средства предполагается закончить работы в части комплектации здания театра оборудованием", - отметили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Подарок к 80 - летию рязанского ТЮЗа

Правительство РФ также распределило средства Рязанскому государственному театру для детей и молодежи. Один из старейших детских театров России, любимый многими поколениями жителей города, отмечает 80-летие.

Как уточнили в минкультуры и туризма региона, с 1962 года учреждение расположено в здании - памятнике архитектуры XIX века, который является объектом культурного наследия. Планируется провести реконструкцию административно-хозяйственной части здания. Проектная стоимость реконструкции составляет 98,4 млн рублей, большая часть из которых - 68,9 млн рублей - поступит в регион из резервного фонда правительства РФ, остальные деньги выделит областной бюджет.

"Мы благодарны правительству РФ за то, что будут выделены средства на реставрацию рязанского театра для детей и молодежи на Соборной. Это уникальное старинное здание должно стать украшением Рязани. Уверен, что это оценят и артисты, и зрители, все рязанцы, которые любят наш город", - отметил врио губернатора Николай Любимов.

Детский космический центр в Кирове

Детский космический центр, аналогов которому нет во всем Поволжье, а возможно, и в России, в ближайшее время будет сдан в Кирове. Объект начали строить в 2013 году, его завершение ожидалось в конце 2016 года. Однако из-за кризиса реализация проекта затянулась. В настоящее время готовность центра составляет 82,5%, таким образом, 95,5 млн рублей из резервного фонда позволят оперативно завершить работы и оборудовать учреждение.

"Могу сказать, что не только в Кировской области подобного Детского космического центра нет, даже в ПФО нет похожего учреждения. Это, по сути, будет уникальный проект. Этот объект станет региональным центром космического просвещения не только в Кировской области, но и во всем ПФО. У нас даже в России подобного центра больше нет", - рассказала ТАСС начальник отдела министерства культуры региона Лидия Богатова.

По ее словам, задержка со сдачей объекта произошла из-за проблем с финансированием из областного бюджета. "Там очень дорогое оборудование, оснастка - и японское, и итальянское", - отметила она.

В центре авиации и космонавтики, создаваемом на базе кировского Музея К. Э. Циолковского, планируется разместить планетарий и виртуальный ЦУП с аппаратурой, с помощью которой дети и взрослые посетители смогут испытать ощущения, схожие с теми, что испытывают пилоты при управлении космическими кораблями. В здании появится экспозиционно-выставочный зал и фондохранилище по авиакосмической тематике.

Кроме того, для посетителей откроется многопрофильный конференц-зал-трансформер с компьютерным и интерактивным оборудованием. Все это будет располагаться в здании в форме шара общей площадью более 5 тыс. кв. м. Общая стоимость объекта превышает 400 млн рублей, а принимать он сможет одновременно до 200 посетителей.