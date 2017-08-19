Города Золотого кольца объединились в союз в день 50-летия маршрута в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Мэры городов, входящих в Золотое кольцо России, подписали соглашение о создании союза. Подписание состоялось в Ярославле 19 августа - в день празднования 50-летия маршрута. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Сегодня мы отмечаем 50-летие знаменитого маршрута, хочу вас поздравить с этим замечательным событием. Мы подписали соглашение с главами городов Золотого кольца о создании союза городов Золотого кольца", - сказал он.

По словам Миронова, создание союза поможет сформировать единый бренд Золотого кольца, объединить усилия городов-участников маршрута по увеличению турпотока, создать интересный межрегиональный турпродукт. Для подписания соглашения в Ярославль прибыли главы Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Костромы, Иванова, Суздаля и Владимира.

Всего документ подписали восемь мэров городов Золотого кольца.

Идея создания такого союза была впервые озвучена в июле врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым на заседании совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе Александре Беглове.

О маршруте

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним городам, в которых сохранились памятники истории и культуры России.

Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

В настоящее время в Золотое кольцо входят девять основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.

В Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены Тула, Рязань, подмосковные города Серпухов, Коломна и Зарайск.