Реставрация трех музеев Горького началась в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Реставрационные работы начались в трех музеях Максима Горького в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 150-летнему юбилею писателя. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Нижегородской области.
"Совместно с муниципалитетом мы осуществляем комплекс мероприятий по восстановлению фасадов зданий, с которыми связаны жизнь и творчество Максима Горького. Основные работы на объектах должны быть завершены в этом году до наступления холодов", - цитируют в пресс-службе заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского.
Реставрационные работы начались в Литературном музее имени Горького на улице Минина, Музее-квартире Горького на улице Семашко и в Домике Каширина (Музей детства Горького). Сообщается, что в Литературном музее заменят кровлю, отремонтируют чердачные перекрытия и дымоходы, очистят и отремонтируют фасад, окна и двери, произведут гидроизоляцию стен и подвала, заменят водосточную систему.
"Музей начали создавать в 1928 году, в 1934 году он переехал в Дом Бурмистровой, где и расположен по сегодняшний день, работы здесь никогда не проводились. В 2018 году нижегородцы и гости Нижнего Новгорода увидят обновленные интерьеры и новые экспозиции, новые выставки и новое содержание нашего музея", - говорит директор Литературного музея Лариса Моторина, ее слова приводит пресс-служба.
Ранее сообщалось, что правительство региона выделит на реставрацию трех музеев Горького в Нижнем Новгороде 40 млн руб. Работы должны быть завершены к 150-летию Максима Горького, которое отметят в марте 2018 года.