Власти Ульяновской области начнут реабилитацию бассейна Волги с оздоровления ее притока

ТАСС, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области начнут работы по реабилитации бассейна Волги с оздоровления ее притока - реки Большой Черемшан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В самое ближайшее время необходимо сформировать проектный офис, который займется разработкой комплекса мероприятий по оздоровлению Большого Черемшана. Территории, где протекает река - Новомалыклинский, Мелекесский районы, Димитровград, - должны быть исследованы полностью. В порядок будет также приведена береговая зона", - цитирует пресс-служба губернатора области Сергея Морозова.

В первую очередь будут выявлены все источники загрязнения Большого Черемшана и его притоков. Стоит задача выпрямления русла и обследование водной глади.

Оздоровление реки "станет стартом программы по реабилитации Волги, притоком которой он является", отметил министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семенкин. Также в 2017 году планируется ужесточить меры борьбы с браконьерством и незаконной добычей песка, добавили в пресс-службе.

8 августа в Волгограде состоялось совещание на тему сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки Волги.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит 257 млрд рублей. Позже он поручил Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны бассейна реки, в частности сохранения биоресурсов и рекреационных зон.