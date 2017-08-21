Власти Ульяновской области начнут реабилитацию бассейна Волги с оздоровления ее притока

Премьеру фильма "Матильда" перенесли на конец октябряКультура 21 августа, 18:08
CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА БалахничеваСпорт 21 августа, 18:03
Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если даст гарантии строительства ареныСпорт 21 августа, 18:00
СМИ: полиция застрелила мужчину с поясом смертника неподалеку от БарселоныМеждународная панорама 21 августа, 17:57
СМИ: задержан устроитель теракта в БарселонеМеждународная панорама 21 августа, 17:42
Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации ТрампаМеждународная панорама 21 августа, 17:40
Умер британский писатель-фантаст Брайан ОлдиссКультура 21 августа, 17:33
Пассажиропоток аэропорта Рига в январе-июле 2017 г. вырос на 10%Транспорт 21 августа, 17:28
Тренер: ЧМ в Бирмингеме станет для легкоатлетки Ласицкене главным стартом зимнего сезонаСпорт 21 августа, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области начнут работы по реабилитации бассейна Волги с оздоровления ее притока - реки Большой Черемшан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"В самое ближайшее время необходимо сформировать проектный офис, который займется разработкой комплекса мероприятий по оздоровлению Большого Черемшана. Территории, где протекает река - Новомалыклинский, Мелекесский районы, Димитровград, - должны быть исследованы полностью. В порядок будет также приведена береговая зона", - цитирует пресс-служба губернатора области Сергея Морозова.
В первую очередь будут выявлены все источники загрязнения Большого Черемшана и его притоков. Стоит задача выпрямления русла и обследование водной глади.
Оздоровление реки "станет стартом программы по реабилитации Волги, притоком которой он является", отметил министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семенкин. Также в 2017 году планируется ужесточить меры борьбы с браконьерством и незаконной добычей песка, добавили в пресс-службе.
8 августа в Волгограде состоялось совещание на тему сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки Волги.
Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит 257 млрд рублей. Позже он поручил Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны бассейна реки, в частности сохранения биоресурсов и рекреационных зон.