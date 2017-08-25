Противостояние на крышах Петербурга: восторженные зрители и рассерженные жители

В Петербурге есть достопримечательности, любоваться которыми лучше всего сверху, например с экскурсионного вертолета. А несколько лет назад возник еще один вид туризма — прогулки по крышам. За это время он не просто завоевал популярность, но и стал довольно назойливым — туристов зазывают на улицах, стены и асфальт исписаны рекламными объявлениями, несложно найти их и в интернете. Однако большинство таких экскурсий — нелегальные.

Легальные экскурсии по крышам Санкт-Петербурга стали водить этим летом. Первой и пока единственной сертифицированной точкой стала крыша дома номер 65 по Лиговскому проспекту. Отсюда все желающие, предварительно записавшись и заплатив 600 рублей, могут насладиться панорамным видом на город. По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, на площадке применяется сертифицированное оборудование для обеспечения безопасности, сама площадка соответствует всем ГОСТам.

Главный координатор компании "Панорамик руф", которая организует экскурсии, Роман Равилов говорит, что идея легализовать прогулки на высоте и сделать их безопасными появилась после неудачного опыта. "Мы проводили свадебную фотосессию на крыше, и опыт получился не очень хорошим. Подъем на крышу происходил через маленькое чердачное окошко, и все было испорчено: платье, свадебные костюмы. Снимки, конечно, получились хорошими, но именно тогда и зародилась идея, что выход на крышу не должен быть таким — небезопасным, экстремальным", — рассказал он.

Развернуть Экскурсия по крышам домов на набережной реки Фонтанки у моста Ломоносова © Петр Ковалев/ТАСС Экскурсия по крышам домов на набережной реки Фонтанки у моста Ломоносова © Петр Ковалев/ТАСС

Это произошло около двух лет назад, с тех пор Роман с коллегами "просмотрели порядка 200 крыш" и выбрали подходящий вариант, потом обратились в комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, и их инициативу поддержали. Жильцы выбранного дома тоже не возражали. "Перед тем как выбрать эту крышу, мы обратились к совету дома. На данный момент у нас заключен договор аренды крыши на 5 лет. Плюс ко всему, сами жители дома могут попасть к нам бесплатно, правда, по согласованию. Они собираются группами, и мы их поднимаем", — сообщил он. "Это восьмой этаж, это один из самых высоких домов в исторической части города, но это того стоит", — уверен он.

Чтобы туристам было безопасно, а жильцам — комфортно, на одном из скатов двускатной крыши установлен прорезиненный помост с поручнями. "Когда люди гуляют по нему, нет никакого шума", — подчеркнул Роман, рассказав, что за основу взят шведский опыт. "В Стокгольме есть прогулка по главной ратуше, по крышам. Они используют точно такие же помосты. Единственное, они используют страховочное оборудование и цепляются к страховочному тросу карабином. У нас на первой площадке "Лиговский, 65" тоже будет подобная конструкция, но на данный момент мы взяли такой же помост и сделали поручни. Так что мы можем прогуливаться спокойно без страховочного оборудования"..

Поддержали компанию и в МЧС. "К нам приходил инспектор, когда все строили, устанавливали. Мы обращались к ним за помощью и за советами, пока они нам полностью все не одобрили. Официальное разрешение от них не требуется, но они дали рекомендательное письмо". Всем туристам перед подъемом на крышу выдают каски. "Обязательное условие — мы выдаем каски, но непосредственно на самой крыше в касках ходить необязательно. Они нужны при подъеме, так как там есть небольшой тамбур с низким потолком. Люди часто фотографируются в выданных в касках на крыше, но это больше для атмосферы. На самой крыше в них нет никакой необходимости", — говорит Равилов.

"У нас действует правило 12+. Но есть обязательное условие — каждого ребенка должен сопровождать взрослый. Мы не водим школьные группы, когда там один, два или три взрослых и большое количество детей. А так — детей можно, у нас достаточно безопасно, но мы используем такую практику, как принятие полной ответственности за своего ребенка", — предупреждает Роман. Большинство экскурсий молодые люди проводят сами, в том числе и на английском языке, но есть и приглашенные экскурсоводы.

Развернуть Во время экскурсии по крышам домов на Литейном проспекте © Петр Ковалев/ТАСС Во время экскурсии по крышам домов на Литейном проспекте © Петр Ковалев/ТАСС

К конкурентам-нелегалам, говорит Равилов, никакого отношения, кроме настороженного, быть не может: они, как правило, собирают клиентов на улице и не несут за них никакой ответственности. "Мы были свидетелями того, что на крышу выходили люди с детьми на руках, совсем маленькими — года два-три. И это на крышу, у которой даже нет ограждений", — поделился он. "В то же время есть достаточно крупные компании, которые, несмотря на то что они формально нелегальны, все же заботятся о безопасности своих клиентов, берут на себя ответственность и предоставляют достаточно качественные услуги. Мы с некоторыми из них работаем, даем рекомендации по организации новых точек. Они к нам обращаются, в том числе с тем, чтобы мы им помогли сделать безопасными и официальными хорошие видовые крыши", — рассказал представитель "Панорамик руф".

До конца этого года Равилов собирается открыть еще две легальные смотровые площадки на крышах домов на улице Зодчего России и на углу Владимирского и Невского проспектов. "В следующем году хотим взяться за крыши возле воды. Например, на Гагаринской улице очень хорошее есть место, но там согласование с жильцами пока сложно происходит", — делится планами Роман.

Нелегалы питерских крыш

Туристу, и не только иностранному, в море предложений сориентироваться нелегко. Надписи "Прогулки по крышам" или "Экскурсии по крышам", чаще всего — без названия фирмы, а просто с указанием номера телефона, встречаются в центре города повсеместно. Мы поговорили с руководителем одной из небольших компаний Алексеем Денисовым. "По красивым, прекрасным местам погулять легально невозможно". Причина, говорит Алексей, в том, что городские власти не дают на это разрешения: "Просто не согласовывают. Не дают возможности. То есть чиновнику с этого не будет падать в карман. Поэтому они не согласовывают. Но это — мое сугубо личное мнение".

Развернуть Зкскурсия по крышам домов на улице Рубинштейна © Петр Ковалев/ТАСС Зкскурсия по крышам домов на улице Рубинштейна © Петр Ковалев/ТАСС

"А вот на далекие от центра точки, как Лиговский проспект, — да, там возможно", — отметил он. "Таких прекрасных видов там уже не будет. Но там и бинокли, и каски, и маршрут безопасный". Алексей подчеркивает, что его компания серьезно подходит к вопросам безопасности клиентов, водит их по проверенным маршрутам. "За четыре года у нас ни одного инцидента не было. Всегда водим, всем нравится", — заверил он. Стоимость экскурсии — 750 рублей для россиян. "А для иностранцев — в два раза дороже, потому что там англоговорящий гид, который знает несколько языков", — отметил он.

Экскурсии по крышам — зло

Елена Снигирь — жительница дома номер 5 по переулку Крылова, где любителям прогулок по крышам не рады. Здание выходит фасадом на площадь Островского, с его крыши открывается прекрасный вид на Александринский театр и прочие достопримечательности. "У них есть универсальные электронные ключи от домофонов. Они называются "вездеходы". Ими можно открыть любую дверь. А где они их берут, я уж не знаю", — говорит Елена. Особенно не нравятся жильцам ночные визиты и то, что ради удовольствия любители острых ощущений ни перед чем не останавливаются и наносят урон имуществу — ломают замки, домофоны, с корнем вырывают камеры наблюдения.

Елена считает, что все экскурсии по крышам должны быть строго регламентированы и согласованы с жильцами: "Я слышала, что Полтавченко разрешил прогулки по крышам, но в каком-то определенном месте. Только вряд ли жильцы будут разрешать. Кому нужно, чтобы у тебя в парадной толпы людей ходили? Может быть, если только там какие-то офисы. Кому понравится, что они ночью бегают, кричат, стучат каблуками?"

"Огромный вред для старого жилого фонда города"

Ирина Тонгурова — председатель ТСЖ "Площадь Островского, 9" и владелица нескольких квартир в историческом центре Петербурга — считает, что экскурсии по крышам — "огромная беда, общая как для жителей, так и для председателя ТСЖ".

"Жильцов беспокоят действия этих групп людей. Но они должны беспокоить и наши власти, которые пока пропускают их действия. Эти экскурсанты портят наши крыши. Они приходят, с помощью инструментов взламывают двери на чердаки, организуют свободный доступ для туристов, с которых берут деньги. Они дают туристам "вездеходы" — это такой электронный ключ-таблетка, которую прикладываешь к домофону парадной — и доступ обеспечен", — рассказала она.

Развернуть Экскурсия по крышам домов на Загородном проспекте © Петр Ковалев/ТАСС Экскурсия по крышам домов на Загородном проспекте © Петр Ковалев/ТАСС

"Мы их вычисляли, дежурили сообща с жильцами дома, просто их караулили, потому что только мы закроем парадную, только закроем чердак, они снова его ломают". Тонгурова говорит, что обращения в полицию ничего не дали, так как незваные гости до приезда наряда успевали убежать. С адекватными экскурсантами жильцам удается поговорить и об опасностях прогулок по крышам, которые часто бывают мокрыми, и о вреде для жилого фонда.

"А некоторые группы людей приходят очень агрессивные, — продолжает Тонгурова, — иногда даже в алкогольном или наркотическом опьянении". После одной из таких экскурсий жильцы скинулись и купили домофон, который нельзя открыть "вездеходом", и теперь доступ в дом наконец закрыт для посторонних.

"Чтобы легализовать какую-либо площадку на крыше дома, обязательным условием должно стать согласие собственников. Но я как председатель ТСЖ отношусь к этому веянию отрицательно, поскольку не понаслышке знаю, что такое крыши у нас в Петербурге. Мало того, на чердаках находятся все коммуникации, верхний розлив. Чердаки должны быть всегда закрыты, в чистом, хорошем состоянии. Я думаю, что пожарные тоже были бы против, потому что это вопросы безопасности", — заключила Тонгурова.

А вот председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев считает иначе. "Этот вид туризма может позволить гостям города взглянуть на него совсем с другой стороны — то есть сверху, что позволит увеличить его туристическую привлекательность".

Мария Федорова