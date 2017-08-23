Промышленники XIX-XX веков станут героями "Свенской ярмарки" в Брянске

БРЯНСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Брянские промышленники и меценаты прошлого станут героями традиционной "Свенской ярмарки" в Брянске. Ярмарка - ежегодный смотр достижений региональных сельхозпроизводителей и промышленности, но в этом году она посвящена 200-летию писателя Алексея Толстого, и поэтому на мероприятии будут представлены брянские промышленники XIX-ХХ веков, рассказали в среду ТАСС в департаменте культуры Брянской области.

"Каждый район представит своего промышленника или мецената, с именем которого связана его история", - рассказали в департаменте.

Так, Брасовский район Брянской области расскажет о великом князе Михаиле Романове, основавшем местный конезавод, Дятьковский район - о промышленнике Сергее Мальцеве, основавшем Дятьковский хрустальный завод, Брянск - о меценатах братьях Могилевцевых, занимавшихся лесопромышленностью и деревообработкой, построивших водопровод, электростанцию, множество образовательных учреждений. В департаменте культуры добавили, что внимание будет уделено тем купцам и промышленникам, начинания которых сформировали сегодняшнюю Брянскую область.

В стилистике XIX века оформят и традиционную "Деревню ремесел" - площадку выставок, мастер-классов, торговли работами декоративно-прикладного искусства, которые привезут более 70 мастеров из России, Белоруссии и Украины. Свои стенды на ярмарке разместят крупнейшие компании, работающие в регионе.

Еще одним лейтмотивом "Свенской ярмарки-2017" станет творчество поэта и драматурга Толстого, усадьба которого расположена в брянском селе Красный Рог. В 2017 году отмечается 200-летие литератора, и в дни ярмарки будет дан старт череде юбилейных мероприятий. В день открытия, 26 августа, в окрестностях усадьбы Толстого откроется пленэр художников России и Белоруссии. В начале сентября в музее-усадьбе Толстого состоится научно-практическая конференция, посвященная его творчеству, которую посетят более 40 литераторов из России, Украины, Армении, Японии, Германии, также в усадьбе Красный Рог пройдет праздник поэзии.

"Свенская ярмарка" - одно из крупнейших мероприятий в Брянской области, которое проводится в последние выходные августа. Каждый год ярмарку посещают порядка 100 тыс. человек. Ее начали регулярно проводить с 1980-х годов, но первые упоминания о ярмарке относятся еще к концу XVI века.