На центральной площади Владивостока пройдут бесплатные концерты в рамках ВЭФ-2017

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бесплатные концерты под открытым небом пройдут во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Об этом в среду на презентации культурно-зрелищной программы форума рассказала руководитель дирекции культурных программ Фонда "Росконгресс" Елена Мезенцева.
"С 6 по 8 сентября жители и гости Владивостока увидят настоящие музыкальные подарки - вечерние концерты на центральной площади города. 6 сентября выступит "Хор Турецкого", 7 сентября - концерт индийской фьюжн группы и 8 сентября - Тихоокеанский симфонический оркестр. Для всех жителей города и участников форума вход на центральную площадь будет свободным", - сказала Мезенцева.
Откроют культурную программу 5 сентября карнавальным шествием, сообщил статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский
"5 сентября пройдет карнавальное шествие. В шествии примут участие все артисты, приехавшие на ВЭФ из регионов Дальнего Востока. Состоится также торжественное открытие выставки ["Улица Дальнего Востока"]", - сказал заместитель главы ведомства.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.