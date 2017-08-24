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В Черкесске открылся центр поддержки предпринимательства

В стране
24 августа, 18:35 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, августа. /ТАСС

Центр открылся в рамках инвестфорума в Карачаево-Черкесии

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ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Первый в Карачаево- Черкесии (КЧР) центр поддержки предпринимательства открылся в четверг в столице республики.

"Глава республики Рашид Темрезов в числе приоритетных задач региона обозначил развитие малого и среднего предпринимательства. Было принято решение создать центр, куда начинающие предприниматели могли бы прийти со своими идеями, получить необходимую информацию, консультацию и другие виды поддержки", - сказал на открытии министр экономического развития КЧР Али Накохов.

Он отметил, что в центре будут проводиться обучающие семинары и тренинги для начинающих бизнесменов. Первые занятия - в сентябре. "На этот год запланировано более 10 обучающих мероприятий. Еще очень важный момент с открытием этого центра: в одном месте сосредоточили основные региональные институты поддержки предпринимательства, в этом здании располагаются Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса - это очень удобно", - добавил министр. Директор нового центра Артур Езаов уточнил, что все услуги и консультации, а также сопровождение проектов будут осуществляться бесплатно.

Центр поддержки предпринимательства открылся в рамках инвестфорума в Карачаево-Черкесии. Республика приняла пятую бизнес-сессию "Инвестируй в Кавказ", организованную фондом "ПосетиКавказ" при поддержке Минкавказа РФ и Корпорации развития Северного Кавказа. Серия бизнес-сессий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) началась 29 июня в Ингушетии. Они также прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии, а следующие две примут Северная Осетия и Дагестан.

Сессии для предпринимателей являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестиционных проектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.

Бизнес-сессии также предваряют проведение в декабре 2017 года первого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, презентации инвестиционных проектов регионов СКФО, которые войдут в региональные подпрограммы госпрограммы о развитии СКФО до 2018 года.

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