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Звонари со всего Золотого кольца устроили перезвон в честь юбилея турмаршрута в Суздале

В стране
27 августа, 15:23 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, августа. /ТАСС

В перезвоне участвовали восемь исполнителей

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ВЛАДИМИР, 27 августа. /ТАСС/. Звонари из городов Золотого кольца устроили в честь 50-летия популярного турмаршрута праздничный перезвон на действующих колокольнях Суздаля. Он стал одним из мероприятий фестиваля колокольных звонов "Лето Господне", сообщила в воскресенье ТАСС замдиректора департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Мы взяли Золотое кольцо в том виде, в котором его 50 лет назад придумал журналист, автор маршрута Юрий Бычков, соответственно, в перезвоне приняли участие восемь звонарей из восьми городов", - уточнила Бирюкова.

Звонари распределились по действующим колокольням древнего города, где друг за другом исполнили музыкальные рисунки, присущие их городам - владимирский, ярославский, ростовский звоны и другие.

"Таким образом, мы "нарисовали" Золотое кольцо голосом колоколов", - добавила собеседница агентства.

Фестиваль колокольных звонов "Лето Господне" проходит в Суздале 26-27 августа. Его участниками стали более 30 звонарей из регионов Золотого кольца, а также Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Мероприятие включило в себя мастер-классы и концерты лучших звонарей страны, а также программу русского фольклора с участниками творческой лаборатории Елены Фроловой "Гусли мира" - Сергеем Старостиным и Наталией Сербиной. В программе также приняла участие капелла Ярославской государственной филармонии "Ярославия" под управлением Владимира Контарева.

Вечером 26 августа на Торговой площади сводный хор владимирского Центра классической музыки под управлением Артема Маркина, Губернаторский симфонический оркестр и хоровая капелла "Ярославия" совместно со звонарями-участниками фестиваля исполнили знаменитую симфоническую поэму "Колокола" Сергея Рахманинова.

Золотое кольцо

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

Изначально в Золотое кольцо вошли девять городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. В Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены новые города, среди которых Тула, Рязань, подмосковные Серпухов, Коломна и Зарайск.

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