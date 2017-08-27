Специалисты приступили к подготовке очистных сооружений Крымского моста

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к подготовке очистных сооружений, которые установят для сбора воды с поверхности Крымского моста. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань", заказчик строительства моста - прим. ТАСС) Роман Новиков.
"Ведутся работы по подготовке локальных очистных сооружений, которые будут осуществлять сбор и сброс очищенной воды с поверхности мостового перехода", - сказал он.
В целом, говоря о ходе строительства моста, Новиков рассказал, что работы развернуты на всех участках и идут в графике.
"На днях мы завершили погружение свай на автодорожной части моста <…> Сегодня подрядчик активно переставляет производственные звенья на железнодорожное направление <…> Только за август на железнодорожном направлении в морской акватории погружено более 100 трубосвай. Кроме того, ведутся работы по устройству опор: 375 опор готовы, преимущественно, это опоры автодорожной части. Осталось 28 опор автодорожной части выполнить", - рассказал Новиков.
Он также сообщил, что мостостроители активно ведут "работы по сборке пролетных строений": уже собрано 80 тыс. тонн пролетных строений. Это порядка 10 км моста.
"Ведутся работы по бетонированию плиты проезжей части - из 60 тыс. кубов забетонировано 40 тыс. В динамике ведутся работы по асфальтированию - на сегодня это охват 48 пролетных строений и порядка 2,6 тыс. погонных метров нашего мостового сооружения", - добавил начальник ФКУ.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров.
Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60%, или на 144 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.