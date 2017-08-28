В новый мурманский филиал Нахимовского училища прибыли первые учащиеся

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Филиал Нахимовского военно-морского училища, созданный в городе-герое Мурманске, принял первых учащихся. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, первые 240 учеников пятых, шестых и седьмых классов филиала Нахимовского военно-морского училища заехали в понедельник в новые жилые корпуса, готовность объектов к заселению на прошлой неделе проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

"Бытовые условия нахимовцев соответствуют всем современным требованиям", - сказали на флоте.

Программы общие и военные

Юноши размещаются в кубриках по четыре человека. Каждый кубрик представляет из себя жилой модуль, состоящий из двух спальных помещений, прихожей, гардеробной, душа и туалета. Предусмотрены места общего пользования, такие как прачечные и гладильные помещения, комнаты отдыха и досуга, парикмахерская, а также обувная и швейная мастерские. Всем поступившим в начале учебного года выдают личный ноутбук и несколько комплектов формы.

Программа обучения в училище базируется на классическом школьном образовании с углубленным изучением предметов. Предусмотрены занятиями по военным дисциплинам. Большое внимание уделено дополнительному образованию: художественно-эстетическому и техническому. Учебную программу для филиалов разрабатывают в Нахимовском военно-морском училище Санкт-Петербурга.

Несколько специальных кабинетов по физике, химии, биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. Создана лаборатория инновационного развития для изучения основ экологии и энергоэффективности. Технологические классы оборудованы верстаками, станками и компьютерами, на которых можно рассчитать и увидеть в формате 3D не только табуретки, но и ракетные комплексы. В кабинете робототехники можно будет решать различные конструкторские задачи, вплоть до создания моделей современных авианесущих крейсеров и космических станций.

Также в училище создан уникальный аквариум для испытаний моделей кораблей и подводных лодок, ранее подобные полигоны были только в специальных институтах кораблестроения. Предусмотрены специальные мастерские для занятий по авиасудомоделированию и обучению вождения на автомобиле, зал для уроков по хореографии и пению.

Строительство продолжается

Строительство Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища разбито на два этапа. На первом этапе военные строители возвели трехэтажный учебно-административный корпус, столовую, трехэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс с площадкой для игровых видов спорта, залом для гимнастики, единоборств и тренажерным залом. Построены двухэтажный медицинский корпус, контрольно-пропускной пункт №1 с комнатой для посетителей и плац для построений и строевых занятий.

На втором этапе предстоит построить четырехэтажный спальный корпус на 320 мест, двухэтажный спорткомплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, двухэтажный крытый спортивный комплекс с трибунами на 200 мест, площадкой для игры в мини-футбол, круговой беговой дорожкой, морской полосой препятствий, тир и многое другое. После окончания всех строительно-монтажных работ в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников.

Легендарная Нахимовка

Нахимовское военно-морское училище, одно из известнейших подобных учебных заведений в нашей стране, было создано 21 июня 1944 года для устройства, обучения и воспитания сыновей воинов Военно-морского флота, Красной армии и партизан Великой Отечественной войны.

Дата издания приказа наркома ВМФ о формировании училища 23 июня установлена годовым праздником училища. Училище названо в честь выдающегося отечественного флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова - героя Крымской войны 1853-1856 годов, погибшего при обороне Севастополя 12 июля 1855 года.

7 ноября 1944 года за парты в отремонтированном здании на Петроградской набережной сели первые 405 мальчишек в возрасте 8-13 лет. На груди у многих из них, сыновей полков и бывших юнг боевых кораблей флота, были боевые ордена и медали, около половины воспитанников училища потеряли в годы войны одного из родителей, каждый пятый - всю семью.

За прошедшие десятилетия более 14 тыс. выпускников получили путевку в жизнь. Большинство из них выбрало службу в ВМФ, многие командовали кораблями, соединениями и объединениями.

До Мурманска филиалы "Нахимовки" были созданы в Севастополе и Владивостоке.