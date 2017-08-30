Территории под "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае увеличат на 8 млн га

ТАСС, 30 августа. Территории в Хабаровском крае, на которых возможно предоставление гражданам "дальневосточного гектара", планируется расширить почти на 8 млн га, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"На сегодняшний день на территории Хабаровского края открыты для предоставления гражданам 32 млн га в рамках действия федеральной программы. Благодаря изменениям в законе теперь землю можно предоставлять в некоторых зонах охотугодий, защитных лесов и над территориями недр. В связи с этим мы рассчитываем, что дополнительно в регионе откроется около 8 млн гектаров", - цитирует пресс-служба и. о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирину Серову.

По данным пресс-службы, самыми интересными для граждан по-прежнему остаются "дальневосточные гектары", прилегающие к краевому центру. Это Хабаровский и район имени Лазо. Там наибольшее количество и заявлений, и выданных участков. В первую очередь, это земли сельхозназначения.

Всего в Хабаровском крае оформлено 6578 договоров безвозмездного пользования "дальневосточным гектаром". В основном люди берут землю на строительство жилья, сельское хозяйство, пчеловодство и ведение бизнеса.

О "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

29 июля президент России утвердил поправки в закон о "дальневосточном гектаре". Одобрены предложения по корректировке границ выбранного земельного надела. Теперь граждане вправе обратиться с заявлением и об изменении местоположения участка или повторном получении гектара. Еще ряд поправок направлен на обеспечение доступа к компактным территориям получателей "дальневосточного гектара", где смежно расположено 20 и более участков.