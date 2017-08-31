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Главный архитектор Симферополя ушла в отставку

В стране
31 августа, 10:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа./ТАСС

Ирина Иванова занимала эту должность с 13 июня 2017 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа./ТАСС/. Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова ушла в отставку по собственному желанию, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Распоряжением главы администрации города Симферополя прекращено действие трудового договора и уволена по собственному желанию заместитель главы горадминистрации - главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова", - говорится в сообщении.

Иванова занимала должность главного архитектора Симферополя с 13 июня 2017 года, курировала деятельность департамента развития муниципальной собственности.

Ранее сообщалось, что 29 августа в отставку подали глава администрации столицы Крыма Геннадий Бахарев и два его заместителя Александр Овдиенко и Юрий Тур.

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