Главный архитектор Симферополя ушла в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа./ТАСС/. Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова ушла в отставку по собственному желанию, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Распоряжением главы администрации города Симферополя прекращено действие трудового договора и уволена по собственному желанию заместитель главы горадминистрации - главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова", - говорится в сообщении.

Иванова занимала должность главного архитектора Симферополя с 13 июня 2017 года, курировала деятельность департамента развития муниципальной собственности.

Ранее сообщалось, что 29 августа в отставку подали глава администрации столицы Крыма Геннадий Бахарев и два его заместителя Александр Овдиенко и Юрий Тур.