Главный архитектор Симферополя ушла в отставку

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа./ТАСС/. Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова ушла в отставку по собственному желанию, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.
"Распоряжением главы администрации города Симферополя прекращено действие трудового договора и уволена по собственному желанию заместитель главы горадминистрации - главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова", - говорится в сообщении.
Иванова занимала должность главного архитектора Симферополя с 13 июня 2017 года, курировала деятельность департамента развития муниципальной собственности.
Ранее сообщалось, что 29 августа в отставку подали глава администрации столицы Крыма Геннадий Бахарев и два его заместителя Александр Овдиенко и Юрий Тур.