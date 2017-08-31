В Астраханской области построят 16 солнечных электростанций до 2020 года

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АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Три инвестора планируют построить 16 солнечных электростанций (СЭС) в Астраханской области до 2020 года. Общий объем инвестиций превысит 50 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
"До 2020 года по соглашениям, которые мы подписали с тремя инвесторами, будет построено 16 станций. Общие инвестиции составят более 50 млрд рублей", - сказал Жилкин, не уточнив инвесторов.
Глава региона отметил, что уже на следующей неделе в области будет открыта первая солнечная электростанция мощностью 15 МВт в Володарском районе. Остальные СЭС будут разной мощности, сумма инвестиций в каждую превысит 1,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что строительство солнечной электростанции в Володарском районе началось в сентябре прошлого года. Инвестиции в проект составят около 2,8 млрд рублей. СЭС будет вырабатывать в год 21 млн кВт/ч, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 20 тыс. жителей региона.
Данный проект реализует компания "Солар Системс" - 100% дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданное для развития в России солнечной энергетики.
Астраханская область является перспективной для развития возобновляемых источников энергии с использованием ветра и солнца, это подтвердили европейские эксперты и консультанты в 2009 году.
Кроме того, регион считается самым солнечным на юге России, в год здесь более 300 солнечных дней.