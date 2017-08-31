Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" инвестирует 3,5 млрд руб. в строительство спорткомплексов в Астраханской области

В стране
31 августа, 13:05 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 31, августа. /ТАСС

Губернатор области Александр Жилкин напомнил, что в октябре откроется Академия футбола

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" планирует построить в Астрахани два спортивных комплекса, один из которых расположится в центре города на набережной Волги. Инвестиции в два проекта составят 3,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Газпром" в сентябре начинает строительство [спорткомплекса на набережной Волги]. Это большой проект, социально важный, он без малого 1,5 млрд рублей [стоит]. В следующем году начинается строительство спортивного комплекса в микрорайоне Бабаевский. Инвестиции - около 2 млрд рублей", - сказал Жилкин.

Он также добавил, что в октябре этого года будет открыта Академия футбола, которая также была построена на средства "Газпрома". Инвестиции в объект составляют около 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Академия футбола предусматривает строительство трех полей, гостиницы на 40 мест и установку тренажеров.

Общая площадь комплекса составит 4,5 тыс. кв. метров, он рассчитан на одновременные тренировки 120 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Жилкин, Александр Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Завершены работы по установке арки Крымского моста
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Открытие первого российско-японского "умного дома" в Воронеже
7
Воронежский опыт создания "умного дома" по японской технологии распространят по России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
3
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
4
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
5
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
6
В России запретят производство и продажу порошкового алкоголя
7
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама