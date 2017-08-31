"Газпром" инвестирует 3,5 млрд руб. в строительство спорткомплексов в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" планирует построить в Астрахани два спортивных комплекса, один из которых расположится в центре города на набережной Волги. Инвестиции в два проекта составят 3,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Газпром" в сентябре начинает строительство [спорткомплекса на набережной Волги]. Это большой проект, социально важный, он без малого 1,5 млрд рублей [стоит]. В следующем году начинается строительство спортивного комплекса в микрорайоне Бабаевский. Инвестиции - около 2 млрд рублей", - сказал Жилкин.

Он также добавил, что в октябре этого года будет открыта Академия футбола, которая также была построена на средства "Газпрома". Инвестиции в объект составляют около 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Академия футбола предусматривает строительство трех полей, гостиницы на 40 мест и установку тренажеров.

Общая площадь комплекса составит 4,5 тыс. кв. метров, он рассчитан на одновременные тренировки 120 человек.