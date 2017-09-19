Сельский стартап: оставить Латвию ради нижегородской глубинки

Деньги на открытие пекарни собирали "с миру по нитке". На современном языке это называется краудфандинг — когда люди поддерживают своими деньгами проекты других людей.

Сын Галины, который занимается поисковыми работами, к тому времени уже освоил краудфандинговый механизм и несколько раз получил деньги на свои проекты. Он и подсказал Галине, как нужно действовать. "Сначала я сопротивлялась, но сын меня убедил. Модераторы нас пропустили, им понравился наш проект”, — рассказывает Галина Инешина.

“Кирилловскую пекарню” открыли в день семьи, любви и верности — 8 июля 2017 года. Перед открытием деньги собирали дважды — 85 тыс. рублей на ремонт помещения и 150 тыс. рублей на закупку оборудования. Теперь надо купить хлебовоз — продукцией уже заинтересовались соседние села.

Дальше только лес

Село Кириллово стоит на берегу реки Уста. От Нижнего Новгорода это 170 километров, но добраться нелегко, если нет личного транспорта. На электричке за два часа можно доехать до станции Ветлужская, а дальше как повезет: либо встретят на машине, либо подвезет попутка. От Ветлужской до Кириллово еще около 40 километров и примерно час в пути. Автобус до Кириллово ходит дважды в день: утром и вечером.

Развернуть Вид на село Кириллово © Полина Буянова/ТАСС Вид на село Кириллово © Полина Буянова/ТАСС

В самом Кириллове около 200 жителей. К ним начинают присоединяться и дачники, которые сначала приезжают на лето, потом с весны до зимы, а после решают остаться навсегда. Свежий воздух, река, через реку лес, где грибы, ягоды, охота. Галина очень хочет, чтобы жизнь в селе закипела, как раньше.

Оставить Прибалтику ради Кириллово

Галина Инешина родилась в Саратове. Но в шесть лет родители переехали в Латвию. До 25 лет прожила в пригороде Риги — Саласпилсе. Выучилась на техника-технолога легкой промышленности, родила двоих детей. Но 23 года назад приехала в село Кириллово. Сначала в гости.

“Приехала к родной сестре, хотела тут немного пожить. Была в декрете со вторым ребенком, думала, поживу месяц. А потом сестра говорит, оставайся у нас, и я думаю — точно. Мне здесь понравилось, потом встретила свою любовь, так и осталась. Начала жить, сначала работала в школе. 23 года назад это было очень большое село”, — вспоминает Галина.

Развернуть Хозяйка пекарни Галина Инешина © Полина Буянова/ТАСС Хозяйка пекарни Галина Инешина © Полина Буянова/ТАСС

Тогда в Кириллове был колхоз, население составляло около 1000 человек. Местные рассказывают, что в каждом дворе держали скотину — поросят, коров. Сейчас у всех в основном птицы и козы, а редких коров в шутку называют “динозаврами”.

Галина работы не боится, за 23 года сменила несколько профессий.

“Сначала работала в школе учителем физкультуры, потом в младших классах преподавала математику, потом пошла работать в детский сад помощником повара. Смотрела, училась печь. Потом из сада пришлось уйти. А тут как раз открылся магазин, и я пришла первым продавцом, 14 лет назад”, — рассказывает Галина.

Спустя 10 лет хозяйка решила магазин закрыть: стал нерентабельным, покупателей, а следовательно, и выручки, становилось меньше, а платить налоги, оплачивать счета за электричество, выплачивать зарплату — нужно. “Что мне оставалось делать? Работы нет — или уезжать, или что-то придумывать. Решила попробовать и начала сама заниматься розничной торговлей”, — вспоминает Галина, как 4 года назад взяла в аренду здание магазина у хозяйки и открыла свое ИП.

“Хлеб всегда нужен”

Год назад Галина поняла, что и ей содержать магазин невыгодно. И тут возникла идея открыть пекарню.

“В августе прошлого года ко мне пришло это желание. В сентябре я закрылась на ремонт, сначала думала, что больше работать не буду. Перепробовав разные профессии, я поняла, что продукты питания, особенно хлеб, всегда нужны”, — вспоминает хозяйка пекарни.

Развернуть Вид на село Кириллово © Полина Буянова/ТАСС Вид на село Кириллово © Полина Буянова/ТАСС

Пекарню решили делать в том же доме, где магазин — обычном деревенском доме с настоящей русской печкой. Чтобы открыть пекарню официально, нужно было все переделать и закупить оборудование. Собрав деньги на ремонт, закупили краску, провели канализацию. Следующая заявка была на оборудование.

“Купили расстойный шкаф, в котором тесто "подходит" быстро и равномерно, тестомес, миксер, водонагреватель, печь. Напряжение нужно было увеличить, потому что до этого была одна фаза, а теперь нам надо было три. С этим, конечно, мы помучались. Долго выправляли документы, долго все подсоединяли. Хорошо, что у меня муж все умеет и все сам делал. Первый раз включили печь, у нас начали провода плавиться, начали их менять, а это снова затраты”, — вспоминает Галина.

За год семья в открытие пекарни вложила не только много сил, но и личных средств. “До 200 тысяч сосчитала и сбилась, не стала дальше считать”. Для открытия нужно было собрать немало документов: оформить декларацию, зарегистрироваться в Роспотребнадзоре, пройти медосмотры. Хлеб в “Кирилловской пекарне” выпекают по ГОСТу, он должен соответствовать всем стандартам, весу, технологическим картам.

Как искали рецепты и учились готовить

ГОСТ ГОСТом, а рецепты должны быть проверенными, решила Галина и поехала в другие районы области узнавать, как печь хлеб — белый и ржаной. Разговаривала с бабушками, когда-то работавшими в пекарнях, с местными жителями, пекущими хлеб дома, и конечно, с мамой. "Так и собрали рецепты”, — рассказывает хозяйка пекарни.

Сначала пекла по одной буханке, пока не стало получаться. Перед открытием понадобились формы для выпечки, с которыми Галине тоже помогли: несколько форм купил сын, новые формы привезли из соседней деревни, а старожил Кириллова — Тамара Думина — отдала и формы для хлеба, и ларь для хранения муки.

Развернуть Тамара Думина и Галина Инешина © Полина Буянова/ТАСС Тамара Думина и Галина Инешина © Полина Буянова/ТАСС

“Дома я начала печь самая первая из деревни, 30 лет назад. Муж возил муку, мы с мамой начали пробовать печь свой хлеб. И я научилась печь и ржаной, и белый, хлеба много перепекла, с каждым разом получалось все лучше и лучше", — рассказывает Тамара Думина.

В пекарне женщина частый гость. Приглашают ее то мастер класс провести, то угостить чем-нибудь новеньким, то оценить новый рецепт. Хозяек здесь сразу несколько, и у каждой своя задача: Светлана — продавец, Оксана — пекарь, а вот хлеб Галина не доверяет никому — печет сама.

“Начинали мы с малого: 30 пирожков в день, 60 единиц хлеба — 20 ржаного, 20 белого, 20 батона. Если разбирают и спрашивают еще, значит, не хватает и в следующий раз надо напечь больше”, — рассказывает Галина.

От итальянской чиабатты до русского расстегая

Сейчас ассортимент выпечки расширился, и теперь ее 10–12 видов: пирожки с рыбой, курицей, яйцом и капустой, картошкой, грибами, булочки с джемом, расстегаи.

“По вторникам и пятницам мы выпекаем только пирожки. Хлеб печем через день, люди уже идут и знают”, — рассказывает Галина. Всю продукцию равномерно распределяют по двум имеющимся в селе магазинам.

Развернуть © Полина Буянова/ТАСС © Полина Буянова/ТАСС

Пироги печет только Оксана. Все знают, что такими вкусными они получаются только у нее, и печет она их постоянно — и дома, и на работе. Пироги сразу разбирают, стараются успеть до 12:00, пока свежие.

“Мне Галя позвонила и предложила у нее работать, я почему-то сразу согласилась. Я люблю пироги печь”, — рассказывает Оксана.

Рецепты “хозяйки кухни” не раскрывают, и обе признаются, что сами свою выпечку не едят, им больше нравится процесс приготовления. А еще они постоянно ищут новые рецепты — в интернете, в кулинарных программах. “Тестовые” изделия не продают, а только дают пробовать.

Развернуть Галина Инешина и Оксана Звонова за работой © Полина Буянова/ТАСС Галина Инешина и Оксана Звонова за работой © Полина Буянова/ТАСС

“Итальянскую чиабатту начинали делать, всем очень понравилось. Правда, мы ее делали только для дегустации, не на продажу. Чтобы чем-то удивить сельчан на День хлеба в Красных Баках — сидела всю ночь искала рецепты, сейчас попробую испечь воздушные кружевные булочки, если получатся, как я хочу, то приготовим их на День хлеба. Потом буду печь пирог со скумбрией, сегодня ночью нашла для него новый рецепт теста”, — рассказывает Галина.

Пекут женщины обычно до глубокой ночи, чтобы к открытию магазина в 8 утра все было свежее и еще теплое.

Рабочие места и планы на будущее

С открытием пекарни Галина обеспечила село двумя рабочими местами — продавца и пекаря. Оксана работает в двух местах: еще ухаживает за стариками от соцзащиты. Светлана — продавец, на пенсии, но сразу с удовольствием согласилась работать.

“Я на пенсии уже четыре года, училась в свое время на повара-кондитера, потом работала здесь поваром. Потом работала и на ферме, и директором дома культуры. Здесь мне очень нравится, продавец — это общение с людьми”, — рассказывает Светлана.

Развернуть Продавец Светлана © Полина Буянова/ТАСС Продавец Светлана © Полина Буянова/ТАСС

“В Кириллове рабочих мест не так много — школа, детский сад, магазин, соцзащита, пилорама, почта. У моих сотрудников зарплата сейчас увеличилась. Я начинала с трех тысяч, сейчас продавец у меня получает с выручки по 9–10 тысяч. Это, конечно, мало, надеюсь, что объемы выпечки будут расти, и зарплата, соответственно, тоже”, — делится Галина.

Сейчас, если удастся собрать деньги на хлебовоз, появится еще несколько рабочих мест — водитель, экспедитор и пекарь на вторую смену.

“Машина нам нужна специализированная, я же не могу возить хлеб на своих жигулях. Возить продукцию нужно по санитарным нормам. Мы запустили проект — просим 150 тысяч рублей. Хлебовоз я хочу купить новый, поэтому придется дополнительно свои средства вкладывать. Даже подержанная машина стоит 300–400 тысяч рублей. Надеюсь, мы соберем хотя бы половину нужной суммы”, — говорит Галина.

Развернуть Магазин и пекарня Галины Инешиной © Полина Буянова/ТАСС Магазин и пекарня Галины Инешиной © Полина Буянова/ТАСС

На входе в пекарню вывеска с именами тех, кто помог Инешиной. Например, оба проекта суммой по 50 тыс. рублей поддержал один и тот же человек по имени Алексей.

“Еще я планирую выкупить это помещение, оно ведь у меня в аренде. Планирую построить завод по овощепереработке, мини-цех, чтобы овощи принимать, ягоды, грибы. Здесь грибов много всяких, ягод — черника, земляника, брусника, клюква”, — делится Галина. А пока идет сбор денег на хлебовоз, все рассуждают о том, как наладить работу цеха по овощепереработке и где в селе построить часовню.

Полина Буянова