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Рязанская область и Музей Победы в Москве подписали соглашение о сотрудничестве

В стране
4 сентября, 15:32 UTC+3 ТАСС

В регионе пройдут выставки, тематические занятия и уроки, посвященные Великой отечественной войне

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ТАСС, 4 сентября. Рязанская область подписала с Музеем Победы в Москве соглашение о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие 120 рязанских школьников. Оно дало старт проекту "Регионы России в Музее Победы". Об этом в понедельник сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

"Сегодня мы подписали соглашение между правительством Рязанской области и Музеем Победы. И у Рязанского региона, и у Музея Победы есть большой опыт, в том числе для организации культурно-патриотических мероприятий, посвященных памятным датам нашей истории, дням воинской славы России. Потенциал музея будет задействован в создании кружков и клубов образовательных учреждений, выставок, экскурсий, тематических занятий и уроков", - сказал Любимов.

Он отметил, что таким образом рязанские школьники получат больше возможностей для изучения героического прошлого Рязанской области в военные годы. "Жители региона с особым трепетом относятся к сохранению исторического прошлого, памяти о своих выдающихся земляках, в области интенсивно развивается поисковое движение, в котором активно участвует молодежь и волонтерские отряды", - добавил он, передав в дар Музею Победы шашку командира 41-й кавалеристкой дивизии, найденную поисковым отрядом в Михайловском районе Рязанской области.

Как добавил директор Музея Победы Александр Школьник, подписанное соглашение будет посвящено более тесному взаимодействию в изучении истории.

О Музее Победы

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Музей Победы) является главным объектом мемориального парка Победы на Поклонной горе в Москве, открыт 9 мая 1995 года, имеет Зал Полководцев с галереей кавалеров ордена Победы, Зал Славы с более 11,8 тыс. высеченных на мраморных пилонах имен Героев Советского Союза, Зал Памяти и Скорби памяти 26,6 млн погибших советских граждан, военно-историческую композицию "Путь к Победе" с коллекцией предметов войны, а также отдел "Книга Памяти", выставки военной техники и шесть диорам - о битве под Москвой, под Сталинградом, о блокаде Ленинграда, Курской битве, о форсировании Днепра и штурме Берлина.

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