Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Северная Осетия отметит День республики фестивалем осетинских пирогов

В стране
4 сентября, 18:33 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, сентября. /ТАСС

В рамках фестиваля состоится конкурс, в котором нужно будет продемонстрировать не только кулинарные способности, но и знание культуры и традиций осетин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов пройдет в столице Северной Осетии Владикавказе 24 сентября - в День города и республики, сообщил в понедельник на пресс-конференции соорганизатор мероприятия, член ассоциации кулинаров России Валерий Абиев. В рамках фестиваля состоится конкурс, в котором нужно будет продемонстрировать не только кулинарные способности, но и знание культуры и традиций осетин.

"Главная задача фестиваля осетинских пирогов - привлечение внимания к сохранению культуры и традиций. Именно поэтому мы будем оценивать эти знания, помимо кулинарных способностей. Поэтому мы и хотим, чтобы в этом году участниками фестиваля стали и дети от 13 до 15 лет - они должны учиться и примеру правильного приготовления пирогов, и знать родную историю и культуру", - сказал Абиев.

Фестиваль пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Владикавказа и откроется молитвой старейшины, который по традиции произнесет ее над тремя осетинскими пирогами и национальным осетинским пивом. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов, выставка- ярмарка осетинского сыра, концерты фольклорных ансамблей, различные игры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
4
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
5
Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль
6
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
7
Песков: отказ Макларена от обвинений РФ в господдержке допинга можно только приветствовать
Темы дня
Новости партнеров
Реклама