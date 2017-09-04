Северная Осетия отметит День республики фестивалем осетинских пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов пройдет в столице Северной Осетии Владикавказе 24 сентября - в День города и республики, сообщил в понедельник на пресс-конференции соорганизатор мероприятия, член ассоциации кулинаров России Валерий Абиев. В рамках фестиваля состоится конкурс, в котором нужно будет продемонстрировать не только кулинарные способности, но и знание культуры и традиций осетин.

"Главная задача фестиваля осетинских пирогов - привлечение внимания к сохранению культуры и традиций. Именно поэтому мы будем оценивать эти знания, помимо кулинарных способностей. Поэтому мы и хотим, чтобы в этом году участниками фестиваля стали и дети от 13 до 15 лет - они должны учиться и примеру правильного приготовления пирогов, и знать родную историю и культуру", - сказал Абиев.

Фестиваль пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Владикавказа и откроется молитвой старейшины, который по традиции произнесет ее над тремя осетинскими пирогами и национальным осетинским пивом. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов, выставка- ярмарка осетинского сыра, концерты фольклорных ансамблей, различные игры.