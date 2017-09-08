На Земле Франца-Иосифа впервые установили камеры для наблюдения за краснокнижными моржами

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые впервые установили камеры для наблюдения за краснокнижными моржами в заливе Гюнтера острова Нортбрука архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила ТАСС в пятницу замдиректора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"Мы поставили две камеры динамического мониторинга на интервальную съемку, она будет снимать каждые два часа. Это даст возможность более адекватно оценить численность. И второй аспект, который позволяют оценить автоматические камеры, - это динамика внутри сезона", - сказала Гаврило.

В заливе Гюнтера моржи образуют лежбище, на котором могут одновременно находиться от 500 до 1000 животных. При благоприятных погодных условиях ученые могут посетить его один или несколько раз за сезон, но, по словам Гаврило, это единичные наблюдения, которые не отражают истинную картину - животных можно не застать на лежбище. "Нам нужно узнать время покидания лежбища осенью. Мы никогда это не застаем сами, и если вдруг камера доживет, проследить, когда они придут на следующий год", - уточнила Гаврило.

По ее словам, когда образуется лед, моржи переходят с лежбищ на суше на льдины, где чувствуют себя в большей безопасности. По снимкам можно будет определить, кто преобладает на лежбище - самцы или самки с детенышами. Забрать отснятые материалы планируется в полевом сезоне 2018 года.

Морж атлантического подвида занесен в международную и российскую Красные книги. Север Баренцева моря населяют моржи восточно-атлантической группировки, распространенной от Шпицбергена до Новой Земли и юго-востока Баренцева моря. Земля Франца-Иосифа - район круглогодичного обитания моржей. Они встречаются на архипелаге повсеместно, но места концентраций и расположение лежбищ обуславливаются ледовой обстановкой, глубинами, характером дна и связанным с ними распределением донных сообществ.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.