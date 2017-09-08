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Минэнерго: готовность СЗФО к осенне-зимнему периоду составляет около 80%

В стране
8 сентября, 18:35 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 8, сентября. /ТАСС

Замглавы министерства Андрей Черезов отметил, что потребление электроэнергии в регионе в предстоящий осенне-зимний период возрастет на 1,8%

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АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Общая готовность субъектов электроэнергетики в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к осенне-зимнему периоду составляет 70-80%. Об этом сообщил в пятницу журналистам перед совещанием по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики СЗФО к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

"Готовность СЗФО к осенне-зимнему периоду составляет 70-80%. Мы идем к заключительному этапу подготовки. По топливу нормативные запасы сейчас с опережением накоплены, превышают 100%. Это положительная динамика", - сказал он.

При этом, по словам замминистра, потребление электроэнергии в предстоящий осенне-зимний период в СЗФО возрастет на 1,8%.

"Потребление электроэнергии в СЗФО прогнозируется в объеме около 60,2 млрд кВт/ч, что больше фактического потребления прошлого осенне-зимнего периода на 1,8%. При этом выработка электроэнергии на электростанциях округа ожидается на уровне 67 млрд кВт/ч, что выше уровня выработки прошлого периода на 1,1%", - уточнил он.

Черезов добавил, что анализ всех факторов свидетельствует о том, что потребление энергоресурсов в округе в целом в этом отопительном сезоне будет выше уровня прошлого года на 8,7%.

"Это довольно большая нагрузка, которую необходимо компенсировать своевременной выработкой электроэнергии, особенно в северных децентрализованных регионах, таких, как Архангельская область", - отметил он.

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