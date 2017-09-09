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"Мираторг" реализует в Брянской области четыре новых проекта в сфере АПК

В стране
9 сентября, 17:37 UTC+3 область) 9, сентября. / ТАСС

Компания запустит завод по переработке шкур, завод по производству премиксов, а также генный центр коров породы абердин ангус и завод по производству супов и бульонов

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ДЕРЕВНЯ ЛЕДЕНЕВО (Брянская область), 9 сентября. / ТАСС/. Агрохолдинг "Мираторг" анонсировал старт четырех новых проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в Брянской области. В регионе будет построен завод по выделке шкур, завод премиксов, завод по производству супов и бульонов и генный центр, рассказал журналистам в субботу президент холдинга Виктор Линник.

"Новые проекты (которые компания запускает в Брянской области) - это завод по переработке шкур, завод по производству премиксов (кормовых смесей для скота), начинаем также строить завод по производству супов и бульонов", - сказал Линник. В пресс-службе компании добавили, что четвертым проектом, стартующим в ближайшее время в регионе, станет генный центр коров породы абердин ангус.

Говоря о заводе, где будет идти переработка шкур крупного рогатого скота, Линник сказал, что строительство предприятия начинается в Брянской области в ближайшее время, в строй завод будет введен через год. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей, причем 500 млн будут стоить очистные сооружения завода, что позволит сделать предприятие экологически безопасным.

Линник также сообщил, что около 1 млрд рублей будет инвестировано в завод по производству премиксов. Это позволит агрохолдингу обеспечить себя собственной продукцией такого типа. Сроки реализации этого проекта Линник не уточнил, также не назвав и сроки реализации проекта по строительству завода по производству бульонов.

В пресс-службе "Мираторга" отметили, что работа по созданию генетического центра уже идет.

"Отобраны лучшие быки-производители, это позволит компании полностью отказать от закупки за рубежом генетического материала", - добавил ТАСС пресс-секретарь компании Дмитрий Сергеев. По его словам, в перспективе "Мираторг" готов предоставлять генетический материал всем российским животноводам. В генетическом центре будет реализован ряд уникальных технологий, в частности, по генетическому материалу можно заранее планировать пол животного.

Одно из главных направлений работы "Мираторга" - выращивание и переработка мяса коров. В нескольких областях центральной России (Брянской, Орловской, Тульской, Смоленской, Калужской), а также в Калининградской области у агрохолдинга работают 65 ферм крупного рогатого скота (КСР) с поголовьем около 500 тысяч. К 2020 году поголовье КСР должно увеличиться до 1 млн.

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