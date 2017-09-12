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Ульяновские власти намерены создать музейный комплекс для сохранения народных промыслов

В стране
12 сентября, 16:53 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 12, сентября. /ТАСС

На базе музея обустроят выставочные площадки и разработают образовательные программы и туристические маршруты

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УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Музейный комплекс изделий народных комплексов будет создан в селе Ульяновской области в ближайшие два года. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Думаю, будет правильным создать здесь филиал Ульяновского краеведческого музея - большой комплекс, состоящий из нескольких музеев, которые будут рассказывать не только о наследии Поливанова [Владимир Поливанов (1848-1915) - основатель и председатель Губернской ученой архивной комиссии], но и о традиционных промыслах, таких как лозоплетение, изготовление черепицы, а также о крестьянском быте и обычаях. У нас уже есть прекрасный опыт в этом: заповедник "Родина Ленина", музейный ансамбль в Прислонихе, создаваемый комплекс памяти Дениса Давыдова в Радищево и другие", - привела собеседница агентства слова губернатора региона Сергея Морозова.

По мнению губернатора, комплекс станет точкой притяжения туристов и будет способствовать развитию села. В свою очередь, министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ольга Мезина уточнила, что комплекс будет создан на базе Акшуатского краеведческого музей им. Поливанова. Здесь запланировано обустройство выставочных площадей, разработка образовательных программ и комплексного туристического маршрута с включением памятников историко-природного наследия села Акшуат. Мезина считает, что комплекс будет востребован туристами, в том числе и в связи с транспортной доступностью - Акшуат расположен вдоль трассы из города Барыш в Ульяновск.

"Со времен Поливановых здесь сохранились остатки винокуренного завода, здание ремесленной мастерской и школы по проекту Августа Шодэ, дом мастера лозоплетения Евгения Репки, плантация лозы, фундамент оранжереи, четыре памятника природы, в частности Акшуатский дендропарк с обустроенной эколого-краеведческой тропой "В гостях у Поливанова". Данное решение позволит привлечь большой поток туристов, которые захотят ближе познакомиться с деятельностью нашего земляка Владимира Поливанова и культурным наследием района", - приводит слова министра пресс-служба правительства.

По словам председателя экологической палаты региона Александра Брагина, на территории Акшуатского дендропарка будет произведена экологическая реабилитация. Здесь будет пополнено биологическое разнообразие, в том числе за счет замены больных деревьев на реликтовой аллеи сосны. Планируется также расширение территории дендропарка.

О музее

Акшуатский музей стал первым частным музеем Симбирской губернии. Учреждение создано в 1890 году на средства местного помещика, симбирского губернского предводителя дворянства, основателя и председателя Губернской ученой архивной комиссии Владимира Поливанова.

В учреждении хранятся сведения о семье Поливановых, более 1,5 тыс. негативов 1950-1970-х годов, личные вещи жителей Акшуата, участвовавших в военных действиях разных лет, сведения о героях СССР и РФ, известных ученых. Здесь также находится богатая этнографическая коллекция и предметы местного народного промысла - лозоплетения.

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