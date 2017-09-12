В Башкирии выпал первый снег, похолодание сменит бабье лето

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Башкирии, оказавшейся во власти арктического циклона. Его наблюдали, в частности, в Белорецком и Учалинском районах, рассказали ТАСС в местных администрациях.

Как отмечают пользователи социальных сетей, снег прошел в горной местности, его наблюдали многие автомобилисты на трассах в Белорецке. На видео, опубликованных пользователями, видно, что крупные снежные комья покрыли траву и деревья вдоль дороги. При этом никаких происшествий не зафиксировано, так как о наступлении арктической массы и возможном снеге еще накануне предупреждали экстренные службы.

Температура воздуха при прояснении составит до минус 3 градусов, на почве местами заморозки от 0 до минус 5 градусов. На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман. При этом днем воздух прогреется в северо-восточных районах - до плюс 8 градусов, а в некоторых - до 18 градусов тепла.

Резкое похолодание сменит бабье лето, сообщает Башгидрометцентр. "По климатическим данным, в Башкортостане бабье лето обычно бывает во второй половине сентября. Вот и в этом году начиная с 14 сентября в течение нескольких дней погода порадует жителей республики теплом, днем воздух будет прогреваться до плюс 19-24 градусов", - сказали в центре. К началу следующей недели температурный фон вновь несколько понизится.