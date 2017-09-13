Рабочее движение открыто по Ворошиловскому мосту в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону открыт для автомобильного движения в ночь на среду после реконструкции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса.
"В день 80-летия Ростовской области по Ворошиловскому мосту открыто движение по всем шести автодорожным полосам", - сказала официальный представитель ведомства Инна Бабаян.
Ворошиловский мост является одним из главных символов Ростова-на-Дону. С 15 февраля 2014 года движение по нему было закрыто, мост был полностью демонтирован.
Как напомнила собеседница агентства, если в настоящее время проектная пропускная способность моста составляет свыше 70 тыс. автомобилей в сутки, то ранее он был рассчитан на 19 тыс. машин в сутки. Общая стоимость работ превысила 6 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей - это средства, перечисленные грузоперевозчиками через государственную систему "Платон".
Как уточнили в пресс-службе администрации Ростовской области, торжественная церемония открытия движения состоится 23 сентября. Мост удалось сдать раньше намеченного срока благодаря применению передовых технологий. Ворошиловский мост укрепит транспортные связи рекреационной зоны левобережья, в том числе строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Ростов- Арена" с центральной частью города.
"Из шести мостов через Дон в Ростовской области три расположены в Ростове-на-Дону, еще один - Аксайский мост - на территории Большого Ростова. Модернизируя транспортную инфраструктуру агломерации, мы укрепляем транспортные связи <...> с востребованными направлениями - это необходимо для развития деловых отношений, для комфортной жизни наших граждан", - привели в пресс-службе слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.