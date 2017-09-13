Главный православный храм Вологды презентовали после реставрации

ВОЛОГДА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Софийский собор, главный православный храм Вологды и первое каменное сооружение города, презентовали в среду после реставрации. Об этом рассказала ТАСС Юлия Евсеева, генеральный директор Вологодского государственного музея-заповедника, в ведении которого находится собор.

"Реставрировались кресты и купола, проведена очень важная и объемная работа, затраты на нее составили 11,3 млн рублей из федерального бюджета. Кресты достигают в высоту 6,5 м, вес - 400 кг. Если бы один из них обрушился, а два года назад было замечено его отклонение, то он повредил бы и купола, и стены храма, допустить этого было нельзя", - рассказала руководитель музея.

По ее словам, весь процесс реставрации, от начала подготовки проектно-сметной документации, занял два года. Непосредственно на объекте работы начались в марте 2017 года, и в сентябре обновление было завершено. При проведении реставрации выяснилось, что в неудовлетворительном состоянии находится еще один крест собора, а оставшиеся три требуют укрепления. В результате сняли и заменили два из пяти крестов собора, еще три укрепили.

Самыми сложными оказались высотные работы, отметила гендиректор музея. "Особенная сложность была - найти кран с высокой выносной стрелой, чтобы снять и затем обратно водрузить кресты на собор высотой 56 м - это ювелирная работа. За краном обратились в одно из подразделений "Газпрома", и, по нашим данным, технику предоставили безвозмездно, в чем нам очень помогли", - пояснила Евсеева.

Как отметил на церемонии презентации отреставрированного храма заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев, работы реставраторы провели качественно и в короткие сроки. "Департамент культуры [региона] совместно с Министерством культуры РФ смогли в очень сжатые сроки подготовить необходимую документацию и получить финансирование на проведение противоаварийных работ. В целом подрядная организация выполнила свою работу без нареканий, в срок и высокопрофессионально. Это мнение и специалистов, осуществляющих авторский надзор", - процитировала Васильева пресс-служба правительства области.

Главный храм Вологды

По данным Вологодского музея-заповедника, Софийский собор XVI-XIX веков ансамбля Вологодского кремля - древнейшее сохранившееся каменное сооружение в Вологде, построенное по приказу Ивана Грозного в 1568 году, главный храм Вологды. Это одна из крупнейших построек той эпохи наряду с храмом Покрова на Рву в Москве, Успенским собором Троице-Сергиевой лавры и другими.

Собор расположен на возвышенном берегу реки Вологды, в центре города, вне стен Вологодского кремля, но в непосредственной близости от Архиерейского двора и является доминантой ансамбля кремля. Архитектурным образцом для Софийского собора послужил Успенский собор Московского кремля.

Собор много раз ремонтировали, почти каждые 50-70 лет, отметила Евсеева. К примеру, отреставрированные в 2017 году кресты и купола были изготовлены в начале 1960-х годов. Самому значительному обновлению собор подвергся после пожара 1612 года. В 1686-1688 годах бригада ярославских живописцев расписала внутренние стены, своды и столпы собора, тогда же собор полностью побелили, а на пять глав установили новые железные прорезные кресты с позолотой.

После пожара 1698 года новые купола для собора увеличили и выполнили в форме луковиц. В 1847 году в храме обновили живопись, восстановили резьбу и позолоту, затем, к 300-летию собора, починили и позолотили кресты со всех пяти глав.

Глобальные реставрационные работы проводились также в 1966-1968 годах: установили новые купола, покрытые оцинкованной сталью, восстановили подлинный размер окон, внутри храма закрепили старинную фресковую живопись. Комплексные реставрационные работы проводились затем в 1999-2007 годах.

В настоящее время собор служит и музейным объектом, и используется Русской православной церковью. Это летний храм, зимой он не работает, поскольку не отапливается. Первые богослужения после длительного периода закрытия храма с 1922 года в нем провели в 1988 году, на регулярной основе они стали проводиться после реставрации 2007 года.