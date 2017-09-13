Военно-исторический парк "Федюхины высоты" в Севастополе начнет работу в 2018 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Военно-исторический парк "Федюхины высоты" откроется в Севастополе в 2018 году как постоянная площадка для военно-исторических реконструкций, а к 2022 году планируется полностью завершить его строительство. Об этом в среду сообщил журналистам директор парка Станислав Нагорный.

"Работа (по строительству парка - прим. ТАСС) будет вестись до 2022 года, и в 2022 году мы должны закончить на 100%. На данный момент сформированы все планы, ведутся проектно-исследовательские работы, мы очень плотно работаем с правительством Севастополя. Уже в 2018 году эта площадка заработает как постоянная площадка для военно-исторических реконструкций", - сказал Нагорный.

По его словам, в парке будет семь постоянно действующих исторических площадок, охватывающих разные периоды крымской истории от античности до наших дней. Работать он будет восемь месяцев в году, а в зимний период закрываться на ремонт.

Объем инвестиций в строительство парка составляет порядка 1 млрд рублей. "Я могу назвать примерный объем инвестиций: весь проект оценивается в порядка 1 млрд рублей, из которых порядка 560 млн мы получаем от инвесторов и меценатов, и часть вложений - в подводящую инфраструктуру, дороги, которые подходят к этому парку, сети - у нас есть предварительная договоренность с городом, что город поможет", - уточнил Нагорный.

Ранее сообщалось, что создание военно-исторического парка на Федюхиных высотах в Севастополе признано властями города приоритетным проектом. Ожидается, что ежегодно парк смогут посещать до полумиллиона человек.

В настоящее время на Федюхиных высотах проводится Крымский военно-исторический фестиваль, на который собираются десятки тысяч гостей. В этом году пройдет четвертый фестиваль, который состоится 15-16 сентября. Традиционно здесь будут разбиты лагеря разных эпох, значимых для истории Крыма, гостей ждут мастер-классы, показательные выступления и реконструкции битв.