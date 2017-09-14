Власти Севастополя увеличили срок программы по дорожному строительству и ее финансирование

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя внесло изменения в региональную госпрограмму по развитию транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города, изменив срок окончания ее реализации с 2020 года на 2022 год, а также увеличив финансирование на 21 млрд рублей. Соответствующее постановление было принято в четверг на заседании городского правительства.

"Сейчас она [госпрограмма] распространяется до 2022 года. Общий объем финансирования увеличился на 21 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета - на 11,7 млрд рублей, за счет бюджета Севастополя - на 8,5 млрд рублей", - сказал на заседании правительства директор департамента транспорта Игорь Титов.

В прежней редакции госпрограммы общий объем финансирования составлял немногим более 24 млрд рублей, из них 9,7 млрд рублей - из федерального бюджета и 14,2 млрд рублей - из бюджета Севастополя.

"Пожалуй, наиболее существенное изменение в программе - это включение в нее раздела "Повышение безопасности дорожного движения". Данное мероприятие будет реализовываться частично за счет федерального бюджета, по рекомендации МВД предусматривается софинансирование из бюджета субъекта РФ в соотношении один к двум. Общий объем финансирования составляет 4,7 млрд рублей", - добавил Титов.

Он сообщил, что новым разделом госпрограммы предусматривается, в частности, оборудование дополнительных пешеходных переходов, установка искусственных неровностей на дорогах, систем освещения, светофоров, дорожных знаков и пр.

Сейчас во все региональные госпрограммы Севастополя вносятся изменения: их сроки увеличиваются до 2022 года, при этом предусматривается и соответствующее изменение объемов финансирования. Такое поручение было дано врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым после принятия стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.