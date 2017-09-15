Дума Батайска предложила депутату после дебоша в самолете подумать о сдаче мандата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Батайска в Ростовской области дали негативную оценку действиям своего коллеги Михаила Гранкина, которого 13 сентября сняли с авиарейса Ростов-на-Дону - Салоники из-за дебоша при посадке в самолет, и предложили ему подумать о сложении полномочий, сообщил ТАСС в пятницу председатель батайской гордумы Валерий Симоненко.

"На заседании комиссии городской думы по мандатным вопросам и депутатской этике депутаты подробно разобрали этот случай. Коллеги дали поступку депутата Михаила Гранкина негативную оценку и предложили задуматься о том, будет ли он продолжать свои депутатские полномочия", - сказал Симоненко.

Он отметил, что ранее суд назначил Гранкину штраф в 1,5 тыс. рублей. По словам Симоненко, инцидент в аэропорту Ростова-на-Дону стал большой неожиданностью для всего депутатского корпуса Батайска.

"Михаил Петрович - очень уравновешенный и спокойный человек, он крайне редко употребляет алкоголь. И в аэропорту он выпил не для того, чтобы дебоширить: как многие люди, он боится летать, в дьюти-фри ему посоветовали выпить для храбрости. К сожалению, когда его отказались пустить в самолет, он вступил в полемику с экипажем. Просто чувство долга у него возобладало над здравым смыслом - он решил, что должен лететь во что бы то ни стало", - добавил спикер.

По его словам, Гранкин является депутатом думы Батайска четырех созывов - на протяжении 16 лет. "Эти значит, что избиратели четыре раза доверяли ему представлять их интересы. Конечно, если он подаст заявление об отставке, гордума его удовлетворит. Но лично мне не хотелось бы терять такого депутата", - сказал Симоненко.

Ранее сообщалось, что полиция сняла с рейса Ростов-на-Дону - Салоники пассажира с признаками опьянения, который после просьбы покинуть салон устроил дебош. Казачье общество "Всевеликое войско Донское" уволило Гранкина с должности атамана Батайска за неподобающее поведение.