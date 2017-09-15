Петербург примет Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург примет Генассамблею Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 2019 году. Такое решение было принято на заседании организации в китайском городе Чэнду, в котором приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи.

"Сегодня в городе Чэнду участники пленарного заседания Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН утвердили место проведения 23-й сессии. В 2019 году ассамблею примет Санкт-Петербург", - сообщает в пятницу пресс-служба Смольного. Ожидается, что в 2019 году в Петербург прибудут для работы порядка 6 тыс. членов этой организации.

Всемирная туристская организация - учреждение ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Это ведущая международная организация в сфере туризма, штаб-квартира которой находится в Мадриде.

В состав организации входят более 150 стран. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и руководство ЮНВТО подписали в 2016 году меморандум о взаимопонимании, а в 2017 году власти города подали заявку на проведение Генеральной ассамблеи.