Петербург примет Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации в 2019 году

YouTube удалил ролики об изготовлении взрывчаткиОбщество 15 сентября, 17:20
Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург примет Генассамблею Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 2019 году. Такое решение было принято на заседании организации в китайском городе Чэнду, в котором приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи.
"Сегодня в городе Чэнду участники пленарного заседания Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН утвердили место проведения 23-й сессии. В 2019 году ассамблею примет Санкт-Петербург", - сообщает в пятницу пресс-служба Смольного. Ожидается, что в 2019 году в Петербург прибудут для работы порядка 6 тыс. членов этой организации.
Всемирная туристская организация - учреждение ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Это ведущая международная организация в сфере туризма, штаб-квартира которой находится в Мадриде.
В состав организации входят более 150 стран. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и руководство ЮНВТО подписали в 2016 году меморандум о взаимопонимании, а в 2017 году власти города подали заявку на проведение Генеральной ассамблеи.