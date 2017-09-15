В Дагестане завершается празднование 2000-летия города

ДЕРБЕНТ /Дагестан/, 15 сентября. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 2000-летию Дербента, завершаются в пятницу, 15 сентября, когда в республике отмечается День единства народов Дагестана.

На главной площади древнего города открыты национальные подворья - шатры, в которых можно увидеть традиционные костюмы, познакомиться с ремеслами лезгин, азербайджанцев, евреев, даргинцев, аварцев, кумыков, лакцев и представителей множества других национальностей, на протяжении столетий вместе живущих на одной территории.

Празднование юбилея началось два года назад, в сентябре 2015 года, с тех пор в Дербенте и за его пределами прошли десятки фестивалей, театральных представлений, выставок, посвященных 2000-летию города.

Национальные подворья и арт-площадка

На дербентской площади, уставленной шатрами, не смолкают музыка и бой барабанов. В национальных подворьях сверкают кинжалы, металлические кувшины, кубачинские браслеты и кольца. В татском шатре - шабатный стол, под куполом висит хамса - еврейский защитный амулет в форме ладони.

Подобные ему маленькие "обереги" могут вырезать из бумаги и раскрасить все желающие.

Лакцы демонстрируют гостям праздника свои гончарные изделия - кухонную утварь из обожженной глины. Перед лезгинским шатром не смолкают звуки лезгинки. В русском шатре каждый может испить чай из самовара с баранками, девушки с удовольствием примеряют пестрые русские платки.

Во всей красе представлены ковры мастериц из разных концов республики, украшения и посуда с тонким орнаментом, нанесенным умельцами на серебро и золото.

"Мы настолько привыкли в Дербенте жить все вместе, бок о бок и настолько дружно, что и не задумываемся о том, есть ли у нас проблемы между представителями разных национальностей и религий. В Дербенте их нет и никогда не было, потому что мы веками живем вместе, вместе отмечаем все праздники, вместе горюем, если приходит беда", - рассказал ТАСС председатель еврейской общины Дербента Роберт Илишаев.

В течение всего дня работает арт-площадка "Наследники" - на мольбертах в центре главной городской площади все желающие могут понаблюдать за работой художников и полюбоваться уже готовыми картинами.

Некоторые из них вызвали живой интерес и даже споры о том, какие место изображено на полотне. Бывало и так, что кто-то сразу узнавал родные места, подзывал знакомых и с гордостью рассказывал о том, что это - его родное село.

Вечером горожан ждет концертная программа. Народные песни и танцы будут исполнять на двух концертных площадках - на новой городской набережной и в древней крепости Нарын-Кала, нависающей над городом.

Глава республики Рамазан Абдулатипов рассказал ТАСС, что в концертную программу вошла одна из написанных им песен о дружбе между народами, ее исполнят на аварском и русском языках.

Как улучшить свой город

Как рассказал ТАСС бывший участник команды КВН "Махачкалинские бродяги" Шуми Шабатаев, являющийся сейчас доверенным лицом президента России, в планах у городских властей и инициативных жителей - реконструкция улицы Кази-Бека.

"Для Дербента она историческая, она раньше называлась Бакихановским проспектом, по ней гуляли семьями, с детьми. Сейчас есть проект реконструкции улицы, превращения ее в "дербентский Арбат", где будет прогулочная зона, где не будет машин. Глава города поддержал мой проект - я хочу на этой улице установить пять-шесть скульптурных композиций, которые будут рассказывать историю Дербента", - рассказал он.

По замыслу Шабатаева, на пешеходной улице должны появиться памятники обычным горожанам, которые тесно связаны с историей города.

"Например, был фотограф, которого все знали, потому что тогда он был единственным в городе, и все к нему ходили, была всем известная бабушка, торговавшая семечками. Планируем создать скульптуру мальчика на самокате, сделанном своими руками. Есть у меня еще идея скульптурной композиции - представители трех конфессий - священник, имам и раввин - сидят за одним столом и пьют чай", - поделился он своими планами.

Шабатаев уже инициировал создание нескольких новых городских достопримечательностей. Среди них памятник азербайджанскому поэту Гюмри, а также скульптурная композиция, изображающая трех беседующих мужчин у здания бывшего кинотеатра "Родина", где в советское время горожане собирались, чтобы обсудить свежие новости и обсудить насущные проблемы.

"Я безумно люблю Дербент, потому Дербент - это не просто город, это состояние души. Когда меня спрашивают о национальной принадлежности, я отвечаю, что в моих жилах течет дербентская кровь. Очень хочу, чтобы четверо моих детей жили здесь. Но для этого нужно развивать город и налаживать производство, а сейчас у горожан два пути - либо в торговлю, либо в чиновники", - говорит Шабатаев.

По мнению главы региона Рамазана Абдулатипова, дальнейшее развитие города зависит преимущественно от его жителей.

"Дербентцы - живые люди, талантливые люди. Здесь должно создаваться производство, здесь должны создаваться предприятия малого бизнеса, здесь активно должен работать базар восточный, здесь должны принимать огромное количество туристов. Многие города такого рода кормит туризм, их кормят рестораны, гостиницы... все это должно развиваться", - сказал он журналистам.