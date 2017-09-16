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На создание туркластера "Барнаул - горнозаводской город" направлено около 3 млрд рублей

В стране
16 сентября, 16:55 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 16, сентября. /ТАСС

В городе планируют восстановить исторические фасады зданий и благоустроить Центральный парк

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БАРНАУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Создание туристического кластера "Барнаул - горнозаводской город", которое прходит в рамках федеральной целевой программs (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года", в исторической части столицы Алтайского края обошлось почти в 3 млрд рублей. Об этом в субботу в рамках открытия аналога московского Арбата - улицы Мало-Тобольской, ставшей пешеходной, сообщил журналистам глава администрации города Сергей Дугин.

"За два года мы получили порядка 900 млн рублей федеральных средств, и порядка 2 млрд рублей было направлено на подлежавшие восстановлению здесь исторические здания, то есть порядка 3 млрд было потрачено на все объекты. Работа не заканчивается - мы хотим обустроить Центральный парк, чтобы была изюминка, притягивающая весь город", - сказал Дугин.

Ранее сообщалось, что в рамках создания туркластера "Барнаул - горнозаводской город" в исторической части краевой столицы были полностью реконструированы два моста через реку Барнаулку, построена современная обзорная лестница, ведущая в Нагорный парк, введены в строй газовые котельные, ведется строительство набережной на реке Обь.

Улица Мало-Тобольская, которая получила новое рождение как пешеходный "Барнаульский Арбат", обошлась в более чем 50 млн рублей. Ранее здесь был так называемый Старый базар - ларьки ликвидировали, улицу замостили плиткой, установили освещение и скамейки, отремонтировали фасады старинных домов конца XIX - начала XX века, сделали ливневую канализацию и позднее установят видеокамеры. Власти города рассчитывают, что здесь обоснуются народные мастера и художники - как и на московском Арбате.

"Надо все улицы делать обустроенными, с восстановленными историческими фасадами, с правильным бизнесом. У нас огромные планы - впереди территория парка Центрального района, начинается восстановления исторической ограды и внутри будет серьезная работа. Будет включена в туркластер река Барнаулка - это изюминка исторической части города, необходимо обустройство берегов, может быть будут небольшие набережные. Напрашивается пешеходный мостик, мы уже знаем, как он будет называться - Мост влюбленных", - сказал на открытии улицы губернатор края Александр Карлин.

Кластер "Барнаул - горнозаводской город" создается в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации". Это культурно-познавательный туризм, развитие городской инфраструктуры, посещение музеев, создание гостиниц, экскурсии для туристов. Кластер создается за счет государственных и частных инвестиций, его проектная стоимость оценивается в 4,4 млрд рублей.

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