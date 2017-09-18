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Во Владивостоке из-за тайфуна "Талим" досрочно завершился сезон заходов круизных лайнеров

В стране
18 сентября, 9:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, сентября. /ТАСС

Заход судна Costa Neoromantica, назначенный на 20 сентября, отменен

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Сезон заходов океанских круизных судов досрочно завершился во Владивостоке. Из-за тайфуна "Талим" отменен назначенный на 20 сентября заход судна Costa Neoromantica, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Намеченный на среду, 20 сентября, приход во Владивосток судна Costa Neoromantica с иностранными туристами на борту отменен. Поэтому нынешний сезон круизов в нашем городе завершен досрочно. Причиной отмены этого захода стал бушующий над Японией тайфун "Талим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас у причала морского вокзала во Владивостоке стоит другое судно - Silver Discoverer, меньшее по сравнению с Costa Neoromantica.

Лайнер шел из Кореи в Японию, но из-за тайфуна изменил маршрут и в понедельник внепланово пришвартовался во Владивостоке. Сейчас около 500 прибывших на борту Silver Discoverer иностранных туристов знакомятся с Владивостоком, вечером их судно покинет город.

По данным администрации Приморского края, 2017 год стал рекордным по количеству заходов в регион иностранных лайнеров - с мая по август было 13 рейсов с заходом во Владивосток.

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