Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов

Они изменили не только величину разреза при операции по удалению катаракты, они еще и исключили использование ультразвука. А еще они сконструировали собственную модель хрусталика и разработали для своей технологии новые хирургические инструменты. Недавнее изобретение — способ удаления катаракты через микроразрезы величиной 1 и 1,5 мм. Все эти открытия принадлежат группе нижегородских ученых во главе с доктором медицинских наук, профессором Игорем Сметанкиным — руководителем глазной клиники НОКБ им. Семашко и завкафедрой глазных болезней НижГМА — Нижегородской государственной медицинской академии.

История вопроса

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, то есть одной из двух основных оптических линз глаза. Когда линза мутнеет, свет в полость глаза к сетчатке начинает проходить плохо. У человека начинает снижаться зрение, в глазу появляется туман, и дальше нарушения могут быть еще серьезнее. Принято считать, что эта болезнь чаще всего возникает в преклонном возрасте, но врачи стали сталкиваться с другим.

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“Больше всего подвержены заболеванию люди с какими-то сопутствующими заболеваниями: сахарным диабетом, лучевой болезнью, это некоторые системные коллагенозы, глаукома, заболевания сетчатки, которые часто сочетаются с катарактой. Но встречаем мы сейчас катаракту в изолированном виде даже у молодых людей без каких-либо тяжелых сопутствующих заболеваний — это и 30 лет, 25–28 лет, даже такие бывают”, — рассказывает Игорь Сметанкин.

Размер разреза при удалении катаракты зависит от многих критериев. Здесь важен и возраст больного, и его сопутствующие заболевания, и плотность самого хрусталика. По словам профессора Сметанкина, через миллиметровый разрез нельзя делать операцию человеку с очень плотной катарактой, в уже преклонном и старческом возрасте.

“Технология применима в основном для операций у людей достаточно молодых и активных — 40, 50, 60 лет. А 1,5-миллиметровый размер почти всем можно сделать, но тут уже используется ультразвук, потому что хрусталик становится твердым, его просто так не сломаешь, не разрежешь — ультразвук или лазерная энергия нужны, чтобы раздробить на фрагменты”, — уточняет собеседник агентства.

Сократить очереди

Чем меньше разрез, тем меньше травма для глаза и для самого пациента, говорит доктор Сметанкин. После операции с микроразрезом пациент восстанавливается гораздо быстрее, чем после стандартной операции, а значит, у больницы появляется возможность спасать зрение большему числу пациентов.

“В случае применения стандартных технологий восстановление пациента занимает около недели, при наших технологиях — несколько часов или сутки–двое. Хотя это пока в стандарты не входит”, — объясняет ученый.

Традиционно разрез, с которым работают в клиниках, составляет 2.2–2.5 мм, а раньше был еще больше — 3 мм.

“В Нижнем Новгороде семь отделений микрохирургии глаза в бюджетных клиниках, в среднем в каждом 4–5 врачей, почти все занимаются лечением катаракты. Катаракта — распространенная болезнь, поэтому все врачи-офтальмологи, хочешь-не хочешь, этим занимаются. Однако с микроразрезом кроме меня никто в Нижнем Новгороде не работает”, — рассказал Сметанкин.

Революционный метод

Во всех клиниках региона в отделениях микрохирургии глаза катаракту удаляют методом факоэмульсификации, то есть дробят ядро хрусталика ультразвуком, а затем имплантируют через разрез искусственный хрусталик.

Я не делаю больше 10 операций в день, хотя это возможно. Я считаю, при этом неминуемо будет страдать качество, что-то можно пропустить. Раньше я больше оперировал, но потом решил, что не надо гнаться за количеством, больному должно быть уделено максимальное внимание Игорь Сметанкин Доктор медицинских наук, профессор, руководитель глазной клиники НОКБ им. Семашко

“У нас есть собственные запатентованные технологии, например, удаление вообще без использования ультразвука — с помощью вакуума, фрагментации на кусочки и аспирации, при таких операциях разрезик вообще миллиметровый. Но не каждого больного можно прооперировать по этой методике”, — рассказывает Сметанкин.

Над технологией проведения операций с микроразрезом Игорь Сметанкин начал работать в начале 2000-х годов. За это время под его руководством нижегородские специалисты запатентовали свои собственные разработки — конструкции искусственного хрусталика, специальные инструменты для работы с микроразрезом.

“Для того, чтобы с такими маленькими разрезами оперировать, нужны и специальные инструменты. В России они есть, но где-то чего-то не хватает, что-то делали мы сами, что-то делают нам по заказу наши друзья — есть фирма в Казани, которая делает нам эти инструменты. Но пока это все в единичном, не широком варианте. Еще есть и собственные разработки по искусственным хрусталикам оригинальной конструкции, есть у нас и инструменты, которые нами созданы для операций, все не перечислишь”, — рассказывает профессор.

Эксклюзивность операций с микроразрезами

Сама операция по удалению катаракты и имплантации искусственного хрусталика занимает, как рассказывает Игорь Сметанкин, 5–10 минут. Если состояние пациента чем-либо осложнено, может понадобиться полчаса и более.

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“Я знаю несколько специалистов в стране, которые владеют этой технологией. Эти технологии пока не получили широкого распространения: чтобы поставить их на поток, кроме инструментов и оборудования необходимы соответствующие компетенции врача. Этот опыт надо передавать не студентам, не начинающим врачам, а врачам, уже имеющим опыт в хирургии. У нас пока новые технологии воспринимают с большим трудом, привыкли работать традиционно, но я думаю, что время это все изменит”, — делится ученый.

Сокращение очереди — это, конечно, хорошо, но слишком большого числа операций допускать тоже нельзя.

“Я не делаю больше 10 операций в день, хотя это возможно. Я считаю, при этом неминуемо будет страдать качество, что-то можно пропустить. Раньше я больше оперировал, но потом установил себе планку. Считаю, что не надо гнаться за количеством, больному должно быть уделено максимальное внимание”, — считает Игорь Сметанкин.

Удар не только по катаракте, но и по глаукоме

Помимо собственной технологии удаления хрусталика через миллиметровый разрез, разработки своих хирургических инструментов и искусственного хрусталика оригинальной модели, у нижегородских ученых есть и свои разработки в области глаукомы.

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“Мы разработали глаукомные шунты — устройства, которые имплантируются в глаз, предназначенные для оттока жидкости из глаза больного и, таким образом, снижения внутриглазного давления, которое при глаукоме обычно повышено”, — рассказывает собеседник агентства.

Зарубежные аналоги таких шунтов есть, но, по словам Сметанкина, разница в цене существенная: импортные шунты стоят от 20 до 40 тыс. рублей, а российская разработка может стоить от 5 до 10 тыс. рублей. Кстати, этой разработкой занимался целый коллектив врачей, не только из НижГМА, но и из областной клинической больницы им. Семашко, из Приволжского окружного медицинского центра ФМБА и МНТК Микрохирургии глаза им. академика Федорова.

“Я считаю, что это перспективно, что нужно разрабатывать свое, а конечный итог — это улучшение оказания офтальмологической помощи нашим пациентам. Почему в других регионах разрабатывают? Мы тоже должны работать так, чтобы нашим больным было лучше”, — признается Сметанкин.

Полина Буянова