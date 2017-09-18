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Буксир Росатомфлота "Юрибей" спущен на воду

В стране
18 сентября, 14:55 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 18, сентября. /ТАСС

Приход ледокольного буксира в порт приписки Мурманск запланирован на конец октября

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МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Буксир "Юрибей" ледокольного класса спущен на воду. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Росатомфлота, церемония состоялась на площадке компании "Краншип" (Краснодарский край).

"Состоялась церемония спуска на воду ледокольного буксира ФГУП "Атомфлот", строящегося в рамках проекта "Портофлот". Судно проекта "Т40105" назвали в честь реки, протекающей по территории полуострова Ямал", - уточнили в компании.

"Юрибей" будет способен круглый год работать в порту Сабетта. Это инновационный буксир с новейшей системой электродвижения. Мощность судна составляет 7 МВт, оно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра при скорости два узла

Приход ледокольного буксира в порт приписки Мурманск запланирован на конец октября. После этого судно проследует для работы по обеспечению комплекса портовых услуг в Обской губе. В настоящее время в порту Сабетта продолжают работы два буксира проекта "Т3150А" - "Пур" и "Тамбей".

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