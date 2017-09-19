Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строители передвигают автодорожную арку Крымского моста к месту погрузки на плавопоры

В стране
19 сентября, 21:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, сентября. /ТАСС

Конструкцию весом более 5 тыс. тонн передвигают на расстояние почти 140 м с помощью элементов тяг и толкающих устройств

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Строители во вторник начали передвигать к месту погрузки на плавучие опоры 5000-тонную автодорожную арку Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: главные факты о стройке века

В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Автодорожной арочный пролет Крымского моста снят со стапеля на керченской технологической площадке, где в течение года велась его сборка. С помощью элементов тяг и толкающих устройств конструкцию весом более 5 тыс. тонн передвигают горизонтально на расстояние почти 140 м <...> к месту погрузки на плавучие опоры, которые впоследствии перевезут ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении. Это происходит в рамках подготовки к будущей морской операции, которая намечена на конец сентября - октябрь с учетом погодных условий, пояснили в инфоцентре.

Параллельно продолжается подготовка к морской операции самих плавучих опор. "Автодорожная арка идентична железнодорожного арочному пролету (уже установлен на фарватере - прим. ТАСС) по высоте, но шире на 10 м по затяжке (нижняя часть) и в замке (верхняя часть), а также в момент перевозки длиннее на 3 м и легче примерно на 500 тонн. Поэтому специалисты ведут необходимое переоборудование надстройки плавопор", - пояснили в инфоцентре.

К подъему арки готовятся и фарватерные опоры. "На автодорожной части опор уже смонтированы ригели. Это мощные конструкции длиной 33 м и весом более 400 тонн, которые объединяют стойки опор и равномерно распределяет нагрузку от арочного пролета", - говорится в сообщении.

Уникальная операция

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. На первом этапе морской операции в конце августа установили железнодорожную арку моста, на втором этапе установят автодорожную.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
5
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
6
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама