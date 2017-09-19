Строители передвигают автодорожную арку Крымского моста к месту погрузки на плавопоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Строители во вторник начали передвигать к месту погрузки на плавучие опоры 5000-тонную автодорожную арку Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Автодорожной арочный пролет Крымского моста снят со стапеля на керченской технологической площадке, где в течение года велась его сборка. С помощью элементов тяг и толкающих устройств конструкцию весом более 5 тыс. тонн передвигают горизонтально на расстояние почти 140 м <...> к месту погрузки на плавучие опоры, которые впоследствии перевезут ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении. Это происходит в рамках подготовки к будущей морской операции, которая намечена на конец сентября - октябрь с учетом погодных условий, пояснили в инфоцентре.

Параллельно продолжается подготовка к морской операции самих плавучих опор. "Автодорожная арка идентична железнодорожного арочному пролету (уже установлен на фарватере - прим. ТАСС) по высоте, но шире на 10 м по затяжке (нижняя часть) и в замке (верхняя часть), а также в момент перевозки длиннее на 3 м и легче примерно на 500 тонн. Поэтому специалисты ведут необходимое переоборудование надстройки плавопор", - пояснили в инфоцентре.

К подъему арки готовятся и фарватерные опоры. "На автодорожной части опор уже смонтированы ригели. Это мощные конструкции длиной 33 м и весом более 400 тонн, которые объединяют стойки опор и равномерно распределяет нагрузку от арочного пролета", - говорится в сообщении.

Уникальная операция

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. На первом этапе морской операции в конце августа установили железнодорожную арку моста, на втором этапе установят автодорожную.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.